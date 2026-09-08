Anticipan que la actividad industrial volvió a caer en julio y las pymes fueron el sector más afectado El Monitor de Desempeño Industrial elaborado por la UIA marca un deterioro de 3,1%, respecto al mes previo, y del 4,7% a nivel interanual. Dentro de las micro y pequeñas empresas un 47,8% redujo su producción, mientras que un 54,8% mermó en sus ventas. Por Agregar C5N en









La mitad de las empresas registró una caída en sus ventas internas.

El Monitor de Desempeño Industrial (MDI) elaborado por la Unión Industrial Argentina (UIA) anticipa que la actividad volvió a registrar una caída en julio y las pymes son el sector más afectado con mermas en su producción y ventas. El dato contradice los últimos dichos expresados por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, quienes habían señalado que el consumo en "niveles récord" al defender el modelo economico.

El MDI es un indicador que anticipa la evolución de la actividad del sector industrial y durante el séptimo mes del año se ubicó en 40,4 puntos, lo que representó una caída de 3,1% respecto del relevamiento previo y de 4,7% contra el mismo mes el 2025.

El detalle marca que la totalidad de los sectores presentaron un índice menor a 50 (franja de zona de contracción de actividad), lo que evidenció una debilidad generalizada de la industria. Los valores más bajos se dieron en Confecciones, cuero y calzado, Textiles, y Minerales no metálicos.

Qué pasó con la producción y las ventas El informe de la UIA explica que aquellas empresas que registraron caída en la producción (42,9%) volvieron a superar a las que registraron un aumento (20,9%). Respecto al relevamiento de junio, se incrementó la proporción de empresas con bajas y se mantuvo estable la de aquellas con subas.

En términos interanuales, crecieron 6,6% las empresas con caídas y cayeron levemente las empresas con subas (-1%). El índice de difusión (porcentaje de empresas con subas menos el porcentaje con caídas) se ubicó en -22%.