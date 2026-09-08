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Thiago Medina, exGran Hermano, sorprendió a sus seguidores con su nuevo trabajo: "La situación está para atrás"

El ex hermanito anunció a qué se dedica actualmente lejos de las cámaras y dejó una reflexión sobre el difícil momento que está atravesando.

Thiago Medina mostró su nuevo trabajo en la calle.

Thiago Medina mostró su nuevo trabajo en la calle.

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Luciendo una mochila de una reconocida aplicación de delivery, el influencer mostró en sus historias de Instagram que está listo para salir a repartir pedidos y a la vez dejó en claro que está dispuesto a tomar otros caminos, en medio de la falta de oportunidades.

Mientras grababa un video frente al espejo, Medina reconoció que el panorama económico no es el mejor. “La situación de ser influencer está para atrás”, expresó.

Además de hablar sobre su presente, contó que comenzó a trabajar como repartidor e invitó a sus seguidores a contactarlo en caso de necesitar hacer un envío. “Estamos yendo a hacer delivery, gente. Así que ya saben, cualquier cosa, si necesitan un pedido, manden mensajito acá”, agregó.

En ese momento, el negocio parecía marchar bien, ya que se grabó mientras se dirigía al encuentro con un cliente para concretar una entrega. “Vamos a entregarle los álbumes para revender. Ya estamos llegando y vamos a ver qué sale”, dijo.

Una vez que se encontró con el comprador, Thiago no dudó en agradecerle y preguntarle cómo había descubierto su página. “Lo vi por Instagram”, respondió el cliente, que luego destacó que el propio Thiago se encargara de la entrega. “Bien ahí que lo entregás vos, más confianza. Ahora probamos con 20, pero más adelante pedimos más”, expresó.

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