8 de septiembre de 2026 Inicio
En Vivo

Juicio por la muerte de Diego Maradona: Jana estalló contra Leopoldo Luque y lo acusó de traidor

"Luque, sos un hijo de p...", lanzó la hija del Diez contra el neurocirujano. La joven dijo sentirse "traicionada a niveles extraordinarios" y recordó cómo las convencieron a ella y a sus hermanas de aceptar la internación domiciliaria del ídolo.

Por
Jana Maradona enfrentando a la prensa junto a su pareja. 

Jana Maradona enfrentando a la prensa junto a su pareja. 

Jana Maradona se refirió al juicio por la muerte de su padre y apuntó directamente contra el neurocirujano Leopoldo Luque, uno de los siete profesionales de la salud acusados en el proceso. "Luque, sos un hijo de p...", lanzó la hija del Diez este martes al recordar la relación del médico con el ídolo y la decisión de optar por la internación domiciliaria.

Conocé la historia del artesano que restauró los trofeos de Maradona.
Te puede interesar:

Este artesano se volvió viral por restaurar los trofeos de Diego Maradona: cuál es su historia

Durante una entrevista con TN, Jana aseguró sentirse "traicionada a niveles extraordinarios" y dijo atravesar esta etapa con "mucha seguridad y confianza", aunque reconoció que volver a declarar implicó revivir momentos dolorosos. "Es una mierda haber declarado dos veces porque uno, ante eventos tan traumáticos, intenta dejarlos en un lugar de la mente o resguardados porque es muy doloroso y solo se abre esa cajita cuando es realmente necesario", analizó respecto al proceso para esclarecer la muerte del astro del fútbol.

A su vez, la hija de Diego explicó que decidió volver a prestar declaratoria porque lo consideró clave para hacer justicia. "El año pasado me puse en la cabeza que no importa cuántas veces tenga que hablar, lo voy a hacer con la misma fuerza porque mi papá merece que estemos acá contando todo lo que pasó", sostuvo.

La joven recordó con emoción que el astro se tatuó su nombre poco después de conocerla.

La joven recordó con emoción que el astro se tatuó su nombre poco después de conocerla.

En la entrevista también recordó los momentos más duros del juicio, como los chats exhibidos en los que, según relató, la descalificaban con insultos por proponer alternativas para el cuidado del Diez: la acusaban de "pelotuda" y "retrasada".

A su vez, Jana también detalló que, antes de la muerte de su padre, hubo una reunión en la que se discutió si debía ser internado en una clínica con atención permanente o continuar con un esquema domiciliario. Según su versión, terminaron aceptando la segunda opción porque les aseguraron que recibiría cuidados equivalentes a los de un sanatorio, respaldados por Swiss Medical.

"Nosotras dábamos el corazón entero cada vez que teníamos que tomar una decisión. No teníamos idea, no teníamos conocimientos y nos apoyábamos realmente en los médicos", confesó.

En cuanto a la relación con sus hermanas Dalma y Gianinna, las hijas que tuvo Maradona con Claudia Villafañe, aseguró que mantienen un trato cordial: "Desde que falleció mi papá, lo que siempre digo es que nos unió necesariamente. Eso nos duele a todos y lógicamente nos une de alguna manera ese dolor".

Por último, volvió a acusar a Luque de traidor, asegurando que su padre le brindó toda su confianza: "La traición viene de quien más querés porque, si no, es un hijo de puta más. Es traidor porque mi papá a Luque lo quería y lo defendía, por eso es aún más terrible lo que pasó".

El juicio por la muerte de Maradona entra en su etapa final

El nuevo juicio por la muerte de Diego Maradona entra en su tramo decisivo. A pocos días de cumplirse cinco meses desde el inicio del debate, el Ministerio Público Fiscal terminó de presentar sus pruebas y las defensas comenzarán a convocar a sus propios testigos a partir de las próximas audiencias.

Los fiscales Cosme Iribarren y Patricio Ferrari comunicaron el cierre de la etapa de producción de prueba de la acusación. La decisión también fue acompañada por los abogados que representan a los familiares del exfutbolista, quienes confirmaron que no sumarán nuevas declaraciones.

De esta manera, el expediente entró en la etapa en la que los acusados buscan sostener sus defensas. El primero en mover será el equipo de Leopoldo Luque, que este jueves presentará a su perito Antonio José Maya, integrante de la Junta Médica, cuyo testimonio podría chocar con la acusación por haber cuestionado las conclusiones de otros especialistas.

La defensa del neurocirujano también planea convocar a Pablo Ferrari, perito de la Suprema Corte, en una instancia que interesa a la psiquiatra Agustina Cosachov. El tribunal definirá el orden de los testigos, que se estiman entre 15 y 18, lo que extendería las audiencias por un mes antes de llegar a la etapa final de alegatos y últimas palabras de los imputados.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La junta médica que evaluó al Diez, vuelve al centro del debate.

Juicio por la muerte de Diego Maradona: el testimonio de un psiquiatra favoreció a Agustina Cosachov

El enfermero acusado tiene 60 años y es delegado gremial en el centro sanitario.

Una joven de 20 años denunció que fue abusada por un enfermero en un hospital de Córdoba

La transmisión se viralizó en redes sociales y motivó una investigación interna.

"Somos sicarios": dos detenidos hicieron un streaming desde un centro de menores en Mendoza

Aníbal Lotocki.

Aníbal Lotocki continuará preso hasta que la Corte Suprema se expida sobre la condena a 8 años de cárcel

Cerimedo permanecerá al menos 180 días en el penal. 

Cómo es la cárcel de Chonchocoro, el penal de máxima seguridad donde fue trasladado Fernando Cerimedo

caida en las pruebas pisa 2025: expertos aseguran que para mejorar los resultados hay que sostener politicas en el tiempo

Caída en las pruebas PISA 2025: expertos aseguran que para mejorar los resultados "hay que sostener políticas en el tiempo"

Rating Cero

El cantante de cumbia y música tropical, reconocido por su paso por grupos como el Grupo Alegría y el Grupo Trinidad.

Luto en la cumbia santafesina: murió el histórico cantante Pastor de los Santos

Flor Vigna fuera de la casa tras un mano a mano con un influencer mexicano.

Tras ser eliminada del reality mexicano, destrozaron a Flor Vigna: "Se la da de artista"

La vuelta del reality no fue como esperaba Telefe.

Popstars: la drástica decisión que evalúa el canal ante los bajos números del reality

Ángela Leiva recordó a Gilda y resaltó la inspiración que fue para su carrera profesional.

Ángela Leiva habló de su relación mística con Gilda: "Yo confié en ella"

Thiago Medina mostró su nuevo trabajo en la calle.

Thiago Medina, exGran Hermano, sorprendió a sus seguidores con su nuevo trabajo: "La situación está para atrás"

La participante chilena fue demorada en Ezeiza.

Escándalo en Aeroparque: Pincoya, ex Gran Hermano, fue retenida por falta de papeles

últimas noticias

Los astros tienen algo para decirte en relación a la salud, el amor y el dinero.

Horóscopo de hoy, miércoles 9 de septiembre

Hace 22 minutos
El cantante de cumbia y música tropical, reconocido por su paso por grupos como el Grupo Alegría y el Grupo Trinidad.

Luto en la cumbia santafesina: murió el histórico cantante Pastor de los Santos

Hace 22 minutos
La sesión fue convocada por los bloques opositores en Diputados. 

Diputados: la oposición se entusiasma con reunir el quorum para tratar endeudamiento y discapacidad

Hace 24 minutos
El enfermero acusado tiene 60 años y es delegado gremial en el centro sanitario.

Una joven de 20 años denunció que fue abusada por un enfermero en un hospital de Córdoba

Hace 26 minutos
play
El profesor de la Universidad de Nueva York Tristan Buckmaster y el CEO de OpenAI, Sam Altman.

Un matemático acusó a OpenAI de usar su trabajo para resolver uno de los 7 Problemas del Milenio

Hace 50 minutos