Juicio por la muerte de Diego Maradona: Jana estalló contra Leopoldo Luque y lo acusó de traidor

"Luque, sos un hijo de p...", lanzó la hija del Diez contra el neurocirujano. La joven dijo sentirse "traicionada a niveles extraordinarios" y recordó cómo las convencieron a ella y a sus hermanas de aceptar la internación domiciliaria del ídolo.

Jana Maradona se refirió al juicio por la muerte de su padre y apuntó directamente contra el neurocirujano Leopoldo Luque, uno de los siete profesionales de la salud acusados en el proceso. "Luque, sos un hijo de p...", lanzó la hija del Diez este martes al recordar la relación del médico con el ídolo y la decisión de optar por la internación domiciliaria.

Durante una entrevista con TN, Jana aseguró sentirse "traicionada a niveles extraordinarios" y dijo atravesar esta etapa con "mucha seguridad y confianza", aunque reconoció que volver a declarar implicó revivir momentos dolorosos. "Es una mierda haber declarado dos veces porque uno, ante eventos tan traumáticos, intenta dejarlos en un lugar de la mente o resguardados porque es muy doloroso y solo se abre esa cajita cuando es realmente necesario", analizó respecto al proceso para esclarecer la muerte del astro del fútbol.

A su vez, la hija de Diego explicó que decidió volver a prestar declaratoria porque lo consideró clave para hacer justicia. "El año pasado me puse en la cabeza que no importa cuántas veces tenga que hablar, lo voy a hacer con la misma fuerza porque mi papá merece que estemos acá contando todo lo que pasó", sostuvo.

En la entrevista también recordó los momentos más duros del juicio, como los chats exhibidos en los que, según relató , la descalificaban con insultos por proponer alternativas para el cuidado del Diez: la acusaban de "pelotuda" y "retrasada".

La joven recordó con emoción que el astro se tatuó su nombre poco después de conocerla.

A su vez, Jana también detalló que, antes de la muerte de su padre, hubo una reunión en la que se discutió si debía ser internado en una clínica con atención permanente o continuar con un esquema domiciliario. Según su versión, terminaron aceptando la segunda opción porque les aseguraron que recibiría cuidados equivalentes a los de un sanatorio, respaldados por Swiss Medical.

"Nosotras dábamos el corazón entero cada vez que teníamos que tomar una decisión. No teníamos idea, no teníamos conocimientos y nos apoyábamos realmente en los médicos", confesó.

En cuanto a la relación con sus hermanas Dalma y Gianinna, las hijas que tuvo Maradona con Claudia Villafañe, aseguró que mantienen un trato cordial: "Desde que falleció mi papá, lo que siempre digo es que nos unió necesariamente. Eso nos duele a todos y lógicamente nos une de alguna manera ese dolor".

Por último, volvió a acusar a Luque de traidor, asegurando que su padre le brindó toda su confianza: "La traición viene de quien más querés porque, si no, es un hijo de puta más. Es traidor porque mi papá a Luque lo quería y lo defendía, por eso es aún más terrible lo que pasó".

El juicio por la muerte de Maradona entra en su etapa final

El nuevo juicio por la muerte de Diego Maradona entra en su tramo decisivo. A pocos días de cumplirse cinco meses desde el inicio del debate, el Ministerio Público Fiscal terminó de presentar sus pruebas y las defensas comenzarán a convocar a sus propios testigos a partir de las próximas audiencias.

Los fiscales Cosme Iribarren y Patricio Ferrari comunicaron el cierre de la etapa de producción de prueba de la acusación. La decisión también fue acompañada por los abogados que representan a los familiares del exfutbolista, quienes confirmaron que no sumarán nuevas declaraciones.

Redes sociales

De esta manera, el expediente entró en la etapa en la que los acusados buscan sostener sus defensas. El primero en mover será el equipo de Leopoldo Luque, que este jueves presentará a su perito Antonio José Maya, integrante de la Junta Médica, cuyo testimonio podría chocar con la acusación por haber cuestionado las conclusiones de otros especialistas.

La defensa del neurocirujano también planea convocar a Pablo Ferrari, perito de la Suprema Corte, en una instancia que interesa a la psiquiatra Agustina Cosachov. El tribunal definirá el orden de los testigos, que se estiman entre 15 y 18, lo que extendería las audiencias por un mes antes de llegar a la etapa final de alegatos y últimas palabras de los imputados.