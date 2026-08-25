La contundente denuncia contra una participante de Popstar: "Hay una que es chorra" Un integrante del reality show lanzó acusaciones cruzadas antes del inicio oficial y encendió las alarmas dentro de la producción. Agregar C5N en









Una grave acusación cayó sobre una participante.

En la antesala del ansiado regreso de Popstars a la pantalla de Telefe, Martín Cirio desembarcó en el formato para asumir un rol de "coach espiritual" y encendió la mecha de la controversia antes del debut oficial. Tras una compleja etapa de negociaciones con los productores, el streamer logró acordar total libertad de acción para desenvolverse dentro del certamen, avisando de antemano que no se guardará nada frente a las cámaras ni en los pasillos de la producción.

Redes sociales Sin embargo, el verdadero revuelo mediático estalló cuando el creador de contenido se refirió a los secretos que rodean el proceso de selección y la convivencia de las jóvenes aspirantes. Manteniendo el misterio y sin individualizar a la acusada, el influencer soltó una bomba que sacudió la tranquilidad del certamen al asegurar que “hay una que es chorra, hay una punga. No voy a dar nombres”, instalando de inmediato sospechas generalizadas sobre las participantes.

Para cerrar su picante advertencia, el mediático dejó en claro que no tolerará censuras ni recortes en la edición final de los episodios por parte de la señal. Con la premisa de resguardar su propia versión de los hechos, dejó flotando la amenaza de revelar los pormenores a través de sus canales de streaming personales si la producción omite el conflicto, sentenciando con un firme “yo me entero de todo” para condicionar el aire del reality.

Cómo le fue a Popstar con el rating en su debut La renovada apuesta de Telefe tuvo un arranque sumamente favorable en la planilla de mediciones durante la noche del lunes. Con la conducción de Nico Vázquez, el estreno del clásico concurso de talentos inició su transmisión pasadas las 21:30 superando las expectativas iniciales al registrar un piso de 10 puntos de rating, impulsado por el despliegue de las multitudinarias audiciones masivas realizadas en el estadio Mary Terán de Weiss.

Con el correr de los minutos y el avance de las fases clasificatorias frente al jurado integrado por Angela Torres, Nicki Nicole, Charlie García, Vir Módica y Fernando López Rossi, el interés de la audiencia fue en constante ascenso. Cerca de las 22 horas, la emisión logró escalar hasta alcanzar una marca de 11.3 puntos, consolidando un firme liderazgo en su franja horaria mientras las aspirantes mostraban su talento vocal en el escenario.

En el tramo decisivo de la velada, el envío alcanzó su rendimiento más alto de la jornada al tocar un pico máximo de 11.9 puntos de rating, convirtiéndose holgadamente en lo más visto de la televisión argentina. Además de las emotivas historias de vida y la participación especial de Martín Cirio como coach, el debut dejó sorpresas entre las seleccionadas, destacándose el avance a la siguiente ronda de Valentina Pergolini, la hija del reconocido conductor.