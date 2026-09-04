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Tras las acusaciones, un excustodio de Ricardo Fort disparó contra Marta: "Generás un daño al laburante"

La modelo contó en el programa de Andy Kusnetzoff que encontró a los guardaespaldas del empresario chocolatero en situaciones comprometedoras. Uno de ellos salió a dar la cara y disparó sin piedad.

Willy

Willy, excustodio de Ricardo Fort, le respondió a la heredera.

Marta Fort sacó a la luz una situación que involucró a los custodios de su padre, Ricardo Fort. Según contó, cuando era chica solía grabar a los encargados de seguridad y, en más de una oportunidad, los habría encontrado en situaciones comprometedoras.

Martita Fort, picante contra Luck Ra.
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"Yo jugaba a ser investigadora. O sea, yo tenía el iPad que me ha regalado mi viejo y, en vez de jugar a los jueguitos, le sacaba fotos a mis seguridades y a la gente del elenco. Con mi hermano les sacaba fotos a la gente haciendo cosas raras", había contado Marta en el programa PH Podemos Hablar.

Si bien no quiso entrar en más detalles, reveló que solo le contaba a Gustavo Martínez, quien era el encargado de tomar alguna decisión en base a la información que ella revelaba.

Marta Fort y una dura acusación sobre la custodia del empresario.

Marta Fort y una dura acusación sobre la custodia del empresario.

Tras la acusación, Willy, un histórico custodio del chocolatero, salió a dar su versión durante un incómodo ida y vuelta en un móvil de Intrusos. El antiguo jefe de seguridad negó las palabras de la joven y alertó sobre las consecuencias que le pueden traer a los trabajadores que aún se desempeñan en el sector.

Con respecto a las declaraciones en PH, Willy fue contundente: "Es ridículo pensar que había una nenita sacando fotos mientras alguien agarraba algo".

Luego argumentó que la versión de la influencer hace quedar a Ricardo Fort como un hombre ingenuo: "También es tratar a Ricardo de tonto. Yo no te muestro las pruebas. No, no pasa nada". Después, imaginó cómo hubiera reaccionado el empresario ante una situación de esa magnitud: "Volaría automáticamente, no hay chance".

Ricardo Fort falleció el 25 de noviembre de 2013.

Ricardo Fort falleció el 25 de noviembre de 2013.

Willy apuntó sobre lo peligroso que resulta el mensaje de Marta Fort

Aun así, lo que más lo sensibilizó fue cómo podría afectar laboralmente a sus compañeros que todavía se desempeñan en el mismo rol. "Esa gente está actualmente en el mercado laboral y esa sospecha o acusación tan livianamente tirada pone en riesgo totalmente el trabajo", señaló. Para Willy, la búsqueda de repercusión mediática no justifica exponer a quienes dependen de su nombre para conseguir empleo en el sector: "Por quedar gracioso, por un puntito más de rating, generás un daño al laburante".

A modo de cierre, aseguró que junto a Ricardo Fort también atravesó momentos económicos muy difíciles y sin abandonarlo. "Todos hemos ayudado. ¿Quién lo sabe? No creo que le hayan contado a los hijos las cosas que por ahí hicimos nosotros", reflexionó. Cerró su descargo con una semblanza humana del mediático: lo describió como alguien con conciencia social, que disfrutaba recorrer el Conurbano y compartir con la gente común. "Que alguien le cuente lo que fue el padre", concluyó.

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