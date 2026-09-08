Pruebas PISA 2025: Argentina volvió a caer y tuvo su rendimiento más bajo desde 2006

El país está en el 8° lugar de trece países de América Latina, siendo el peor resultado en 20 años. Matemática dejó al desnudo el panorama más crítico: solo 8 de cada 10 alumnos alcanzan el nivel mínimo de conocimiento, algo que se repite en Lectura y Ciencias.

Los resultados de las evaluaciones PISA 2025 encendieron nuevamente las alarmas sobre el estado del sistema educativo nacional. Argentina volvió a caer en el ranking y tocó un piso histórico desde 2006.

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El país registró un retroceso generalizado en Matemática, Lectura y Ciencias en comparación con la edición 2022, ubicándose sensiblemente por debajo del promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en las tres áreas analizadas.

El panorama más crítico se concentró en Matemática , donde el 76% de los alumnos argentinos de 15 años no alcanzó el nivel mínimo de desempeño (nivel 2), marcando un aumento respecto al 73% registrado en 2022. El país cosechó 367 puntos en este rubro, 11 menos que en la prueba anterior, lo que significó un desplome del 2,9%.

En esta edición participaron 91 países y economías, de los cuales 38 son miembros de la OCDE. América Latina estuvo representada por 13 países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. En Argentina participaron 412 escuelas y 11.093 estudiantes.

Con este resultado, Argentina quedó en el puesto 75 sobre 91 sistemas educativos participantes y ocupó el octavo lugar entre 13 países de América Latina.

Los datos de la distribución grafican la brecha: un 49% de los alumnos se ubicó por debajo del nivel 1 y apenas un 24% logró alcanzar los niveles 2, 3 o 4, con un 0% de representación en los niveles de excelencia (5 o superior). En contraste, en los países de la OCDE el promedio de alumnos por debajo del umbral mínimo es del 35%, mientras que un 8% alcanza los estándares más altos.

Según el informe de Argentinos por la Educación, la evolución hasta la última edición mostraba un deterioro sostenido en la proporción de alumnos que alcanzaba al menos el nivel 2: había sido 36% en 2006 y 2009, 34% en 2012, 31% en 2018 y 27% en 2022. En 2025 fue de 24%, por lo que se profundizó la caída.

Argentina mostró el peor desempeño en matemática.

Caídas sostenidas en Lectura y Ciencias

Las áreas de Lectura y Ciencias también sufrieron retrocesos en relación a la medición de 2022:

En lectura, Argentina obtuvo 389 puntos (12 menos que en 2022), ubicándose en el puesto 62 a nivel global y octava en la región. El 59% de los evaluados no alcanzó el nivel mínimo. Al respecto, la especialista Anabella Díaz aclaró que el problema no radica en la decodificación, sino en la capacidad de procesar textos complejos: “No tenemos un problema de lectura crítica. Tenemos un problema de lectura. Hace años que en la escuela se lee a base de fragmentos y fotocopias sueltas, y leyendo fragmentos nadie desarrolla la resistencia que exige un texto completo”.

Con un total de 393 puntos (13 menos que en la edición anterior), el país se posicionó en el lugar 71 del ranking general y octavo a nivel latinoamericano en ciencias. El 59% de los estudiantes tampoco logró cubrir las competencias básicas requeridas.

"Los resultados de PISA 2025 confirman una tendencia que no podemos ignorar: 8 de cada 10 estudiantes argentinos de 15 años no alcanzan los niveles mínimos en Matemática, y la caída se repite en Lectura y Ciencias. Esto ocurre pese a señales alentadoras como la mejora reciente en Lengua que mostró Aprender 2025, lo que evidencia que los avances en un nivel educativo no alcanzan si no hay una estrategia sostenida a lo largo de toda la trayectoria escolar. El desafío que tenemos por delante es sostener los esfuerzos y sumar el foco en Matemática", consideró Víctor Volman, director ejecutivo de Argentinos por la Educación.

Argentinos por la educación

La brecha frente a América Latina

En la comparativa regional, Argentina quedó posicionada en el octavo lugar entre 13 naciones evaluadas en las tres materias. El 76% de rezago en Matemática ubica al país lejos de pares regionales como Uruguay (57%) y Chile (59%), superando únicamente los indicadores de Ecuador, El Salvador, República Dominicana, Guatemala y Paraguay.

Desde Argentinos por la Educación remarcaron que los países con mejores desempeños logran sostener la educación como una prioridad en la agenda pública a lo largo del tiempo, con políticas que atacan las deficiencias desde la escuela primaria: “Para mejorar en secundaria primero hay que resolver los problemas de aprendizaje en primaria”, concluyó Vallejo.