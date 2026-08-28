Escándalo en Popstars: renunció una participante por "diferencias con la producción"

La periodista Naiara Vecchio contó el motivo real del alejamiento de la cantante del reality show de Telefe y destapó una olla de polémicas.

Un escándalo sacudió Popstars a pocos días de su lanzamiento y tiene que ver con la renuncia de una participante tras ser seleccionada por el jurado . Las redes sociales se hicieron eco de los hechos y comenzaron a criticarla por haber desperdiciado la oportunidad.

Se trata de Valentina Pergolini, la hija de Mario, quien generó un revuelo enorme tras haber participado y también lo provocó cuando quedó afuera del mismo. Tiene 20 años y quedó muy fácil en el programa por su notable talento, ahora decidió dar un paso al costado y fue cuestionada.

“Soy actriz, cantante y me considero artista. A veces los proyectos llegan en los momentos justos y hoy tengo otro con el que decido avanzar, así que tengo que decirle adiós a Popstars”, contó la protagonista en el ciclo nocturno.

Pero la periodist a Naiara Vecchio contó el verdadero motivo por el que decidió irse. Según contó, decidió no continuar con el mes y medio de filmaciones estipulado por el programa para priorizar un trabajo de mayor envergadura en la industria audiovisual, al tiempo que surgieron algunos cortocircuitos con las autoridades del show.

Su futuro profesional continuará ligado de lleno a la actuación en una de las producciones más esperadas del streaming local. La joven forma parte del elenco de la tercera temporada de En el Barro, la ficción desarrollada por Sebastián Ortega , un rodaje demandante que le impidió coordinar las agendas de trabajo para sostener ambos compromisos en simultáneo dentro del ambiente del espectáculo.

Quién es Valentina Pergolini

Valentina Pergolini logró destacarse entre miles de aspirantes al obtener el número 2274 durante las audiciones presenciales del certamen Popstars. Con una interpretación a capella de "Baby One More Time", uno de los temas más emblemáticos de Britney Spears, la joven captó de inmediato la atención de los entrenadores vocales y avanzó de fase mientras manifestaba ante las cámaras del show: "Siento que acá hay mucha energía linda. Vinieron un montón de chicas por lo mismo y estoy súper contenta".

Valentina y Mario Pergolini.

A diferencia del perfil mediático de su padre, la joven de 20 años volcó su formación al terreno de las artes escénicas y el teatro musical desde muy pequeña. Tras superar exigentes castings abiertos, consiguió su primer trabajo profesional en la calle Corrientes al incorporarse al elenco de la obra Despertar de Primavera, dirigida por Fernando Dente en el Teatro Ópera.

Respecto a ese hito en su carrera sobre las tablas, la incipiente artista reconoció públicamente en una entrevista con La Nación el valor emocional del proyecto: "Es la primera producción que hago. Toda mi vida estudié actuación, canto, baile e hice presentaciones y muestras, pero profesionalmente es mi primera vez. Es una obra hermosa que en algún momento te interpela".