Pincoya estalló contra la producción de Gran Hermano y Santiago del Moro le respondió La participante se quebró en vivo y acusó favoritismo de la producción. El conductor no tardó en contestar a través de sus redes sociales. Agregar C5N en









PIncoya apuntó contra la producción de Gran Hermano y Del Moro le respondió por redes sociales.

Pincoya rompió en llanto y acusó a la producción de Gran Hermano de favoritismo, al reclamar poder ver a su hijo antes de la final; el descargo se viralizó y la respuesta de Santiago del Moro no tardó en llegar, cruzándola desde sus redes sociales.

A días de la gran final, la Generación Dorada vive momentos de máxima tensión. La chilena arremetió contra el Big Brother tras reclamar poder ver a su hijo: "Yo también estoy en placa y yo también exijo ver a mi hijo. No importa si me voy el lunes, pero quiero ver a mi hijo”, lanzó en primera instancia para luego descargar su furia contra la producción del reality: “También quiero hablar con mi marido. Claro, a mí no me lo dan, porque le están haciendo el aguante a ella, para que ella se quede. Que se quede entonces, pero yo quiero ver a mi hijo antes de irme de esta casa”.

A quien se refería Pincoya era a su rival de la casa Yipio ya que la participante tuvo la posibilidad de una videollamada para ver a su familia, un beneficio que ella también exigió para poder comunicarse con el suyo.

Después de que el clip se hiciera viral en redes y generara apoyo hacia la participante chilena, la cuenta “Tronk” en X interpeló directamente al conductor para que diera su opinión. Santiago del Moro respondió aclarando que brinda el mismo respeto a todos los jugadores, se mostró sorprendido por las acusaciones de “acomodo” y remarcó que Gran Hermano es, en definitiva, un juego. “Que gane la mejor. Disfrutemos que falta poco para la Gran Final”, cerró.

¿Quién será el ganador de Gran Hermano? A medida que se acerca el final de Gran Hermano Generación Dorada, aumentan las especulaciones sobre cuál de las siete mujeres que siguen en competencia será la gran triunfadora del reality. En ese contexto, una frase de Ángel de Brito desató un escándalo: "Habrá una nueva ganadora que es un Sol", lanzó.