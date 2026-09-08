8 de septiembre de 2026 Inicio
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Alexis Mac Allister reveló que Liverpool no renovará su contrato y sorprendió a todos por su futuro

El mediocampista argentino confirmó que el club inglés no le ofreció extender su vínculo, por lo que abrió un interrogante sobre los próximos pasos de su carrera.

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Alexis Mac Allister en Liverpool.

Alexis Mac Allister en Liverpool.

El mediocampista argentino Alexis Mac Allister confirmó que Liverpool no le ofreció renovar su contrato y le puso incertidumbre a su futuro, por lo que reconoció encontrarse "muy triste". Además, admitió que tuvo oportunidades para marcharse a otro club en el último mercado de pases, aunque continuó en la institución inglesa.

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Mac Allister brindó una conferencia de prensa en la previa del partido con Atlético de Madrid por la Champions League, en la que expuso que la dirigencia de los Rojos le comunicó que no renovará su contrato, que es hasta junio de 2028. "Recibí la noticia de que el club no estaba en condiciones de ofrecerme un nuevo contrato, lo cual, por supuesto, me pone muy triste. Creo que todos pueden ver que doy el 100% por este club de fútbol todos los días, en los entrenamientos y en los partidos", expresó.

Alexis Mac Allister en Liverpool.

Alexis Mac Allister en Liverpool.

En tal sentido, comparó su caso con los de los mediocampistas Dominik Szoboszlai y Ryan Gravenberch, quienes extendieron sus vínculos: "Veo a Dominik y a Ryan renovando sus contratos y eso me hace muy feliz porque se lo merecen, pero al mismo tiempo me pone un poco triste que yo no haya recibido el mío".

En tanto, señaló que contó con chances de partir hacia otro club en el último mercado de pases. "Creo que los aficionados no tienen que preocuparse porque daré mi 100% hasta el último día que esté aquí. Hubo opciones de irme este verano y creo que ahora mismo estoy en el club correcto y tengo la mentalidad adecuada para dar mi 100% por este club", marcó.

Lionel Messi volvió a ser nominado al Balón de Oro: va por su noveno galardón

Lionel Messi volvió a ser nominado al Balón de Oro y buscará quedarse con el premio por novena vez en su carrera. El argentino, que ya conquistó el máximo galardón individual en 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023, integra la lista de 30 candidatos para la edición 2026. También fue incluido Lautaro Martínez, quien vuelve a competir por el reconocimiento después de haber sido nominado en las últimas ediciones.

El capitán argentino llega a la nominación después de una temporada destacada con Inter Miami . En 49 partidos disputados, Messi convirtió 45 goles y aportó 30 asistencias, además de conquistar la MLS. También tuvo una actuación destacada de en Mundial 2026, donde marcó 8 goles y 4 asistencias siendo uno de los jugadores más destacados del certamen. Con 39 años, buscará ampliar su récord como máximo ganador histórico del premio. El sitio oficial del Balón de Oro confirmó además que esta será su decimosexta nominación.

Lautaro Martínez, por su parte, aparece nuevamente entre los candidatos tras una temporada en la que marcó 30 goles y dio 10 asistencias en 55 encuentros con Inter. El delantero argentino consiguió dos títulos con el conjunto italiano: la Serie A y la Copa Italia. Será su quinta nominación al premio, luego de haber sido incluido en 2021, 2023, 2024 y 2025.

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