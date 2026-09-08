Apple Event 2026: los grandes lanzamientos de la marca y la posible llegada del iPhone plegable La compañía realizará este 9 de septiembre una nueva presentación en la que podría mostrar por primera vez su iPhone plegable. También se esperan novedades en los modelos de gama alta de la serie 18, el Apple Watch y otros productos. Por Agregar C5N en









Una imagen del pasado evento de Apple, en el Apple Park de Cupertino, California.

Apple se prepara para realizar este 9 de septiembre uno de los eventos tecnológicos más esperados del año, una presentación que podría marcar el comienzo de una nueva etapa para la compañía. Será el primer evento desde la salida de Tim Cook como CEO y estará bajo la conducción de John Ternus, quien asumió recientemente la dirección de la empresa.

La transmisión en vivo está prevista para las 14 horas de Buenos Aires y podrá seguirse a través de los canales oficiales de Apple, incluyendo su sitio web, YouTube y distintos dispositivos y servicios de la compañía. Sin embargo, más allá del anuncio formal, la atención está puesta en las filtraciones y versiones que anticipan cuáles podrían ser las principales novedades.

¿Llegara el esperado anuncio del iPhone plegable? Entre ellas aparece por primera vez con fuerza la posibilidad de que Apple presente su esperado iPhone plegable, un dispositivo sobre el que circulan rumores desde hace años. De concretarse, significaría el ingreso de la empresa a un segmento en el que otros fabricantes ya cuentan con diferentes modelos.

El evento también estaría centrado en la renovación de la gama más alta de teléfonos de Apple. Los principales rumores apuntan a la presentación del iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max, junto con nuevas generaciones del Apple Watch, entre ellas la Serie 12 y el Ultra 4. La estrategia implicaría, según las versiones conocidas hasta ahora, un cambio en el calendario tradicional de lanzamientos de la empresa.

Nuevos teléfonos de Apple. En ese escenario, el iPhone 18 básico podría quedar relegado hasta la primavera de 2027. En esa misma etapa también podrían llegar el iPhone 18e, orientado a la gama media, y una segunda generación del iPhone Air. La decisión permitiría concentrar el evento de septiembre en los dispositivos de mayor valor y margen, mientras que los modelos más accesibles tendrían su propia ventana de lanzamiento meses después.