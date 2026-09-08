8 de septiembre de 2026 Inicio
En Vivo

Apple Event 2026: los grandes lanzamientos de la marca y la posible llegada del iPhone plegable

La compañía realizará este 9 de septiembre una nueva presentación en la que podría mostrar por primera vez su iPhone plegable. También se esperan novedades en los modelos de gama alta de la serie 18, el Apple Watch y otros productos.

Por
Una imagen del pasado evento de Apple

Una imagen del pasado evento de Apple, en el Apple Park de Cupertino, California.

Apple se prepara para realizar este 9 de septiembre uno de los eventos tecnológicos más esperados del año, una presentación que podría marcar el comienzo de una nueva etapa para la compañía. Será el primer evento desde la salida de Tim Cook como CEO y estará bajo la conducción de John Ternus, quien asumió recientemente la dirección de la empresa.

El profesor de la Universidad de Nueva York Tristan Buckmaster y el CEO de OpenAI, Sam Altman.
Te puede interesar:

Un matemático acusó a OpenAI de usar su trabajo para resolver uno de los 7 Problemas del Milenio

La transmisión en vivo está prevista para las 14 horas de Buenos Aires y podrá seguirse a través de los canales oficiales de Apple, incluyendo su sitio web, YouTube y distintos dispositivos y servicios de la compañía. Sin embargo, más allá del anuncio formal, la atención está puesta en las filtraciones y versiones que anticipan cuáles podrían ser las principales novedades.

¿Llegara el esperado anuncio del iPhone plegable?

Entre ellas aparece por primera vez con fuerza la posibilidad de que Apple presente su esperado iPhone plegable, un dispositivo sobre el que circulan rumores desde hace años. De concretarse, significaría el ingreso de la empresa a un segmento en el que otros fabricantes ya cuentan con diferentes modelos.

El evento también estaría centrado en la renovación de la gama más alta de teléfonos de Apple. Los principales rumores apuntan a la presentación del iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max, junto con nuevas generaciones del Apple Watch, entre ellas la Serie 12 y el Ultra 4. La estrategia implicaría, según las versiones conocidas hasta ahora, un cambio en el calendario tradicional de lanzamientos de la empresa.

Nuevos tel&eacute;fonos de Apple.

Nuevos teléfonos de Apple.

En ese escenario, el iPhone 18 básico podría quedar relegado hasta la primavera de 2027. En esa misma etapa también podrían llegar el iPhone 18e, orientado a la gama media, y una segunda generación del iPhone Air. La decisión permitiría concentrar el evento de septiembre en los dispositivos de mayor valor y margen, mientras que los modelos más accesibles tendrían su propia ventana de lanzamiento meses después.

La nueva línea de AirPods de Apple

También existen expectativas sobre posibles novedades en la línea de AirPods. Aunque se esperan nuevos productos dentro de esa familia, algunos desarrollos más ambiciosos, como los AirPods Pro con cámaras vinculados a futuras funciones de asistencia visual basadas en inteligencia artificial, podrían demorarse hasta finales de 2026 o incluso 2027.

En cambio, quienes aguardan nuevos iPads, computadoras Mac o dispositivos para el hogar podrían tener que esperar algunos meses más. Apple presentó recientemente nuevas versiones del Mac Mini y el Mac Studio, mientras que otros productos, como un posible iPad Mini, nuevas MacBook y equipos para el hogar, podrían quedar reservados para una presentación posterior, posiblemente en octubre.

Se presentar&aacute; la nueva l&iacute;nea de AirPods.

Se presentará la nueva línea de AirPods.

Otro de los puntos que genera expectativa es el cronograma de comercialización de los nuevos teléfonos. Informes no confirmados señalan que los pedidos anticipados podrían comenzar el 12 de septiembre y que, durante la semana siguiente, Apple también avanzaría con el lanzamiento de las versiones finales de sus nuevos sistemas operativos, entre ellos iOS 27 y macOS 27.

Noticias relacionadas

La evolución del IPhone a lo largo de los años.

Apple prepara el mayor rediseño del iPhone en casi dos décadas: ¿Qué tendrá de nuevo y cuánto costará?

El cambio había sido anunciado por WhatsApp a fines de abril.

Atención: esta es la lista de celulares Android en los que deja de funcionar WhatsApp hoy

Hay que tener en cuenta la calidad de la imagen que se sube y la precisión del prompt que se escribe.

Paso a paso, cómo hacer el trend de los años '80 con inteligencia artificial

Volker Türk, alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

La ONU pidió reglas internacionales urgentes para controlar los riesgos de la IA

Nuevos avances sobre los colores del nuevo smartphone de Apple.

Se filtró cómo se verá el iPhone 18 más excéntrico: chau al naranja chillón

El nuevo modelo causó furor.

Presentaron un celular "indestructible": soporta los golpes y tiene capacidades nunca antes vistas

Rating Cero

El cantante de cumbia y música tropical, reconocido por su paso por grupos como el Grupo Alegría y el Grupo Trinidad.

Luto en la cumbia santafesina: murió el histórico cantante Pastor de los Santos

Flor Vigna fuera de la casa tras un mano a mano con un influencer mexicano.

Tras ser eliminada del reality mexicano, destrozaron a Flor Vigna: "Se la da de artista"

La vuelta del reality no fue como esperaba Telefe.

Popstars: la drástica decisión que evalúa el canal ante los bajos números del reality

Ángela Leiva recordó a Gilda y resaltó la inspiración que fue para su carrera profesional.

Ángela Leiva habló de su relación mística con Gilda: "Yo confié en ella"

Thiago Medina mostró su nuevo trabajo en la calle.

Thiago Medina, exGran Hermano, sorprendió a sus seguidores con su nuevo trabajo: "La situación está para atrás"

La participante chilena fue demorada en Ezeiza.

Escándalo en Aeroparque: Pincoya, ex Gran Hermano, fue retenida por falta de papeles

últimas noticias

Los astros tienen algo para decirte en relación a la salud, el amor y el dinero.

Horóscopo de hoy, miércoles 9 de septiembre

Hace 15 minutos
El cantante de cumbia y música tropical, reconocido por su paso por grupos como el Grupo Alegría y el Grupo Trinidad.

Luto en la cumbia santafesina: murió el histórico cantante Pastor de los Santos

Hace 15 minutos
La sesión fue convocada por los bloques opositores en Diputados. 

Diputados: la oposición se entusiasma con reunir el quorum para tratar endeudamiento y discapacidad

Hace 17 minutos
El enfermero acusado tiene 60 años y es delegado gremial en el centro sanitario.

Una joven de 20 años denunció que fue abusada por un enfermero en un hospital de Córdoba

Hace 19 minutos
play
El profesor de la Universidad de Nueva York Tristan Buckmaster y el CEO de OpenAI, Sam Altman.

Un matemático acusó a OpenAI de usar su trabajo para resolver uno de los 7 Problemas del Milenio

Hace 43 minutos