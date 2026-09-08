Apple Event 2026: los grandes lanzamientos de la marca y la posible llegada del iPhone plegable

Apple se prepara para realizar este 9 de septiembre uno de los eventos tecnológicos más esperados del año, una presentación que podría marcar el comienzo de una nueva etapa para la compañía. Será el primer evento desde la salida de Tim Cook como CEO y estará bajo la conducción de John Ternus, quien asumió recientemente la dirección de la empresa.
La transmisión en vivo está prevista para las 14 horas de Buenos Aires y podrá seguirse a través de los canales oficiales de Apple, incluyendo su sitio web, YouTube y distintos dispositivos y servicios de la compañía. Sin embargo, más allá del anuncio formal, la atención está puesta en las filtraciones y versiones que anticipan cuáles podrían ser las principales novedades.
¿Llegara el esperado anuncio del iPhone plegable?
Entre ellas aparece por primera vez con fuerza la posibilidad de que Apple presente su esperado iPhone plegable, un dispositivo sobre el que circulan rumores desde hace años. De concretarse, significaría el ingreso de la empresa a un segmento en el que otros fabricantes ya cuentan con diferentes modelos.
El evento también estaría centrado en la renovación de la gama más alta de teléfonos de Apple. Los principales rumores apuntan a la presentación del iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max, junto con nuevas generaciones del Apple Watch, entre ellas la Serie 12 y el Ultra 4. La estrategia implicaría, según las versiones conocidas hasta ahora, un cambio en el calendario tradicional de lanzamientos de la empresa.
Nuevos teléfonos de Apple.
En ese escenario, el iPhone 18 básico podría quedar relegado hasta la primavera de 2027. En esa misma etapa también podrían llegar el iPhone 18e, orientado a la gama media, y una segunda generación del iPhone Air. La decisión permitiría concentrar el evento de septiembre en los dispositivos de mayor valor y margen, mientras que los modelos más accesibles tendrían su propia ventana de lanzamiento meses después.
La nueva línea de AirPods de Apple
También existen expectativas sobre posibles novedades en la línea de AirPods. Aunque se esperan nuevos productos dentro de esa familia, algunos desarrollos más ambiciosos, como los AirPods Pro con cámaras vinculados a futuras funciones de asistencia visual basadas en inteligencia artificial, podrían demorarse hasta finales de 2026 o incluso 2027.
En cambio, quienes aguardan nuevos iPads, computadoras Mac o dispositivos para el hogar podrían tener que esperar algunos meses más. Apple presentó recientemente nuevas versiones del Mac Mini y el Mac Studio, mientras que otros productos, como un posible iPad Mini, nuevas MacBook y equipos para el hogar, podrían quedar reservados para una presentación posterior, posiblemente en octubre.
Se presentará la nueva línea de AirPods.
Otro de los puntos que genera expectativa es el cronograma de comercialización de los nuevos teléfonos. Informes no confirmados señalan que los pedidos anticipados podrían comenzar el 12 de septiembre y que, durante la semana siguiente, Apple también avanzaría con el lanzamiento de las versiones finales de sus nuevos sistemas operativos, entre ellos iOS 27 y macOS 27.