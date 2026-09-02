Gran Hermano: quién abandona la casa esta noche, según las encuestas

Frente a una placa positiva, Mariela Prieto, Luana Fernández, Yipio, Charlotte Caniggia, Yanina Zilli y Sol Abraham, una de ellas dejará la casa este miércoles. ¿Qué anticipó el sondeo?

Este miércoles 2 de septiembre se llevará a cabo una nueva gala de eliminación en Gran Hermano . En la previa, las encuestas de las redes sociales ya anticiparon quién podría convertirse en el próximo participante en abandonar el juego durante la placa positiva.

Brian Sarmiento arremetió contra Gran Hermano y defendió a Danelik: "No respetaron el contrato"

En la casa solo quedan seis participantes que pelean por el gran premio. Por su parte, Santiago Del Moro anunció que todas las semanas se irán eliminando participantes hasta llegar al día final. "Habrá gala de eliminación los días lunes y miércoles", dijo.

La primera eliminación será está noche, donde la concursante que menos cantidad de votos tenga deberá abandonar.

Santiago anticipó que cada semana se eliminará a una jugadora.

Con respecto a los ex hermanitos que ingresaron por elección de los propios jugadores, también deberán abandonar en caso de ser eliminados.

Fefe Bongiorno, panelista de LAM , realizó una encuesta en sus redes sociales sobre las seis finalistas de Gran Hermano , donde los fanáticos plasmaron su opinión.

A través de su cuenta de x, el periodista compartió los resultados sobre las participantes que tendrían menos votos, es decir, más riesgo de dejar el reality.

Mariela Prieto - 28,4%

Luana Fernández - 32,5%

Yisela Yipio Pintos - 35,2%

Charlotte Caniggia - 42,2%

Yanina Zilli - 56,2%

Sol Abraham - 66,6%

Captura: redes sociales

De esta manera, según la encuesta realizada por el periodista, Mariela Prieto sería la próxima eliminada de Generación Dorada en la placa positiva.

Sin embargo, cabe aclarar que se trata únicamente de un sondeo de redes sociales y que los únicos votos válidos son los enviados al 9009.