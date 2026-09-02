Gran Hermano: quién abandona la casa esta noche, según las encuestas

Este miércoles 2 de septiembre se llevará a cabo una nueva gala de eliminación en Gran Hermano. En la previa, las encuestas de las redes sociales ya anticiparon quién podría convertirse en el próximo participante en abandonar el juego durante la placa positiva.
En la casa solo quedan seis participantes que pelean por el gran premio. Por su parte, Santiago Del Moro anunció que todas las semanas se irán eliminando participantes hasta llegar al día final. "Habrá gala de eliminación los días lunes y miércoles", dijo.
Santiago anticipó que cada semana se eliminará a una jugadora.
Redes sociales
La primera eliminación será está noche, donde la concursante que menos cantidad de votos tenga deberá abandonar.
Con respecto a los ex hermanitos que ingresaron por elección de los propios jugadores, también deberán abandonar en caso de ser eliminados.
Según las encuestas, ¿Quién abandona la casa de Gran hermano?
Fefe Bongiorno, panelista de LAM, realizó una encuesta en sus redes sociales sobre las seis finalistas de Gran Hermano, donde los fanáticos plasmaron su opinión.
A través de su cuenta de x, el periodista compartió los resultados sobre las participantes que tendrían menos votos, es decir, más riesgo de dejar el reality.
Mariela Prieto - 28,4%
Luana Fernández - 32,5%
Yisela Yipio Pintos - 35,2%
Charlotte Caniggia - 42,2%
Yanina Zilli - 56,2%
Sol Abraham - 66,6%
De esta manera, según la encuesta realizada por el periodista, Mariela Prieto sería la próxima eliminada de Generación Dorada en la placa positiva.
Sin embargo, cabe aclarar que se trata únicamente de un sondeo de redes sociales y que los únicos votos válidos son los enviados al 9009.