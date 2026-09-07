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A días de la final de Gran Hermano, Sol Abraham puso en duda su continuidad

La finalista abrió su corazón desde la habitación de stream y reveló su desgaste físico y emocional, marcado por la distancia con su hija y su familia.

Solange Abraham duda en la recta final de Gran Hermano Generación Dorada.

Solange Abraham duda en la recta final de Gran Hermano Generación Dorada.

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A días de la final de Gran Hermano Generación Dorada, Solange Abraham sorprendió con un fuerte descargo desde la habitación de stream: confesó sentirse sola, con culpa por el tiempo lejos de su hija y su familia, y con un gran desgaste físico y mental. La participante, que ya había pasado por el reality en su juventud, admitió que hoy la experiencia le pesa distinto y se pregunta si realmente vale la pena continuar en el juego.

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"Hoy me desperté muy frustrada porque pienso mucho si valdrá la pena todo esto. No tengo ya 20 años como en aquel Gran Hermano donde tenía poco que perder y pocos temas que resolver afuera... era una niña", expresó una de las finalistas de esta edición y puso en duda su contiunuidad: "Siento que me he perdido muchas cosas de mi Delfi y de mi familia en estos meses. Tengo culpa, me siento mal, estoy con un desgaste físico y mental muy grande. Trato de seguir viviendo en este show como puedo".

Además, la participante no se guardó nada y tiró munición pesada contra sus compañeros en la previa de la final. "Creo que tuvieron un camino allanado, más fácil para llegar acá”, disparó, marcando diferencias con el resto de los finalistas. Y fue más allá: “Lo que hice yo fue más difícil porque no me gustaría, como espectadora, ver el otro juego. Trato de responder a eso y hoy tengo las consecuencias mentales, emocionales y físicas de muchos meses”.

¿Quién ganará Gran Hermano Generación Dorada?

Las encuestas que circulan en redes ya empiezan a perfilar el tablero de la gran final de Gran Hermano Generación Dorada. Según el ranking de imagen que compartió Fefe Bongiorno en LAM, las que más complicado estarían son Luana Fernández (33% negativa) y Yisela Yipio Pintos (35% negativa), dos jugadoras que se salvaron varias veces en mano a mano pero que ahora podrían quedar expuestas.

En contraste, Charlotte Caniggia aparece con 42% de rechazo, aunque su personaje mediático suele darle aire en las votaciones. Del otro lado, Yanina Zilli y Sol Abraham pisan fuerte con 56% y 66% de imagen positiva respectivamente, perfilándose como las candidatas con más respaldo para pelear el título.

La rosca está servida: ¿se impondrá la banca mediática de Charlotte, el voto fiel de Sol o la sorpresa de Yanina? Lo único seguro es que los números de las encuestas son apenas un termómetro y que la verdadera pulseada se define en el 9009 y en GHglobal.ar.

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