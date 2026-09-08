8 de septiembre de 2026 Inicio
En Vivo

El Gobierno creó tres comandos de seguridad para la visita del papa León XIV

Habrá grupos diferenciados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las localidades bonaerenses de Luján y Claypole, y la provincia de Córdoba, que trabajarán en forma coordinada con la Guardia Suiza.

Por
El papa León XIV visitará la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre.

El papa León XIV visitará la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre.

STEFANO RELLANDINI - AFP

El Gobierno creó tres Comandos Unificados Federales para planificar y ejecutar el operativo de seguridad que acompañará la visita del Papa León XIV a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre de 2026 en el marco del Viaje Apostólico a Uruguay, Argentina y Perú.

El papa León VIX llegará a Argentina en noviembre. 
Te puede interesar:

Lanzaron la preinscripción para ser voluntario en la visita de León XIV: cómo inscribirse

La medida se implementó a través de las resoluciones 898, 899 y 900 del Ministerio de Seguridad Nacional, publicadas este martes en el Boletín Oficial con la firma de su titular, Alejandra Monteoliva.

Cómo se dividen los tres comandos de seguridad

Para dar respuesta a la escala geográfica del itinerario y a las previsibles concentraciones masivas de fieles, la cartera de Seguridad estructuró el esquema operativo en tres jurisdicciones específicas:

  • Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Este comando se enfocará en resguardar el orden público en los recorridos urbanos, coordinar con la custodia oficial de Su Santidad y proteger a las delegaciones diplomáticas y autoridades nacionales y extranjeras. Además, contempla la cobertura en establecimientos donde se programen actividades.
  • Provincia de Buenos Aires - Luján y Claypole: Destinado al monitoreo de zonas con alto riesgo de aglomeración masiva, como la Basílica de Nuestra Señora de Luján y las sedes eclesiásticas en Claypole. Este dispositivo articulará el trabajo en corredores viales, accesos y espacios de convocatoria.
  • Provincia de Córdoba: Tendrá bajo su responsabilidad la protección del pontífice y sus acompañantes durante las actividades programadas en suelo cordobés, la custodia de aeropuertos, rutas de conectividad, recintos eclesiásticos y objetivos federales clave.

Visita del papa León XIV: fuerza conjunta y la presencia de la Guardia Suiza

Los dispositivos contarán con la participación coordinada de las cuatro fuerzas federales: Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). A ellas se sumarán los agentes del Servicio Penitenciario Federal, el Comando Unificado Federal, y las respectivas fuerzas de policía provincial y de la Ciudad de Buenos Aires.

En los considerandos de las resoluciones se ratificó además la participación de la Guardia Suiza Pontificia y del personal de seguridad propia de la Santa Sede, quienes mantendrán la responsabilidad de la custodia personal e inmediata del Papa, operando en articulación directa pero sin integrarse a la cadena de mando de las fuerzas nacionales.

El enlace operativo se articulará de manera conjunta con la Casa Militar, la Secretaría General de la Presidencia, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Nunciatura Apostólica y los comités organizadores de la Iglesia Católica.

Objetivos preventivos y alerta temprana

Las tres normativas coinciden en fijar parámetros estrictos para la prevención de delitos de competencia federal, el control de vías de tránsito masivo y la activación de canales de alerta temprana ante cualquier contingencia.

Aunque los detalles del cronograma minuto a minuto serán informados de manera oficial por el Vaticano a lo largo de este mes, la activación anticipada de estas estructuras busca afinar la logística interjurisdiccional para lo que promete ser la mayor movilización popular de los últimos años.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El papa visitará Buenos Aires y Córdoba. 

El Gobierno y la Iglesia avanzan con los preparativos para la visita de León XIV a la Argentina

León XIV visitará Argentina a principios de noviembre.

León XIV podría reunirse con los expresidentes durante su visita a la Argentina: "No deberían faltar"

La Fábrica de Aviones se prepara para recibir al Papa León XIV en Córdoba. 

La misa del papa León XIV en Córdoba será en FAdeA: esperan más de un millón de personas

León XIV visitará la Argentina en noviembre.

El Vaticano confirmó cómo será el papamóvil de León XIV en su visita a la Argentina

León XIV visitará el país en noviembre.
play

El Monumento a los Españoles, el lugar elegido por la Iglesia para la misa del Papa

Delegación del Vaticano llega a la Argentina para ultimar los detalles de la visita de León XIV

La delegación del Vaticano llegó a la Argentina para ultimar los detalles de la visita de León XIV

Rating Cero

Solange Abraham duda en la recta final de Gran Hermano Generación Dorada.

A días de la final de Gran Hermano, Sol Abraham puso en duda su continuidad

Antonela Roccuzo se creó su cuenta en TikTok para meterse en el nicho de Booktok.
play

De qué tratan los libros que está leyendo Antonela Roccuzzo: romance, deporte, fantasía y la Biblia

Lionel Messi, en su último partido vistiendo la camiseta de la Selección.

Un reconocido actor de Hollywood sorprendió por su análisis del retiro de Lionel Messi de la Selección argentina

MIrtha Legrand y su hija, Marcela Tinayre. 

Marcela Tinayre rompió el silencio y reveló un dato sobre la salud de Mirtha Legrand

Tini Stoessel y Alejandro Stoessel.
play

El abogado de Alejandro Stoessel confirmó que "hace dos meses" que Tini y sus padres no se hablan

Stavros Floros exige 100 millones de dólares.

El participante de Survivor que perdió una pierna en un accidente demandó al reality

últimas noticias

Boca juega frente a San Pablo en La Bombonera.

Boca abre la llave de cuartos de final ante San Pablo en La Bombonera

Hace 10 minutos
El dólar oficial comenzó la semana sin cambios.

El dólar no se mueve y se mantiene estable en su nuevo piso por encima de los $1.500

Hace 13 minutos
ANMAT amplió la alerta por la venta ilegal de inyecciones para adelgazar

ANMAT amplió la alerta por la venta ilegal de inyecciones para adelgazar

Hace 33 minutos
Menos del 8% de los alumnos alcanza el nivel básico en todas las materias.

Pruebas PISA 2025: Argentina volvió a caer y tuvo su rendimiento más bajo desde 2006

Hace 45 minutos
La mínima en CABA será de 9 grados para la jornada del martes 8 de septiembre. 

¿Vuelve el calor? Suben las temperaturas, pero todavía rige una alerta amarilla por fuertes ráfagas de viento

Hace 52 minutos