El Gobierno creó tres comandos de seguridad para la visita del papa León XIV

Habrá grupos diferenciados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las localidades bonaerenses de Luján y Claypole, y la provincia de Córdoba, que trabajarán en forma coordinada con la Guardia Suiza.

El papa León XIV visitará la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre.

El Gobierno creó tres Comandos Unificados Federales para planificar y ejecutar el operativo de seguridad que acompañará la visita del Papa León XIV a la Argentina , prevista entre el 8 y el 11 de noviembre de 2026 en el marco del Viaje Apostólico a Uruguay, Argentina y Perú.

La medida se implementó a través de las resoluciones 898, 899 y 900 del Ministerio de Seguridad Nacional, publicadas este martes en el Boletín Oficial con la firma de su titular, Alejandra Monteoliva.

Para dar respuesta a la escala geográfica del itinerario y a las previsibles concentraciones masivas de fieles, la cartera de Seguridad estructuró el esquema operativo en tres jurisdicciones específicas:

Los dispositivos contarán con la participación coordinada de las cuatro fuerzas federales: Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) . A ellas se sumarán los agentes del Servicio Penitenciario Federal, el Comando Unificado Federal, y las respectivas fuerzas de policía provincial y de la Ciudad de Buenos Aires .

En los considerandos de las resoluciones se ratificó además la participación de la Guardia Suiza Pontificia y del personal de seguridad propia de la Santa Sede , quienes mantendrán la responsabilidad de la custodia personal e inmediata del Papa, operando en articulación directa pero sin integrarse a la cadena de mando de las fuerzas nacionales.

El enlace operativo se articulará de manera conjunta con la Casa Militar, la Secretaría General de la Presidencia, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Nunciatura Apostólica y los comités organizadores de la Iglesia Católica.

Objetivos preventivos y alerta temprana

Las tres normativas coinciden en fijar parámetros estrictos para la prevención de delitos de competencia federal, el control de vías de tránsito masivo y la activación de canales de alerta temprana ante cualquier contingencia.

Aunque los detalles del cronograma minuto a minuto serán informados de manera oficial por el Vaticano a lo largo de este mes, la activación anticipada de estas estructuras busca afinar la logística interjurisdiccional para lo que promete ser la mayor movilización popular de los últimos años.