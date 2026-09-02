PopFest: Juanes encabeza el lineup de la primera edición del festival en Parque Norte

El cantante colombiano es uno de los destacados en la grilla del megaevento que reunirá a reconocidos referentes de la música nacional e internacional.

El PopFest se anunció como una experiencia única de música en vivo.

La emisora Pop 101.5 sigue palpitando la primera edición del PopFest , un megaevento que se realizará el sábado 5 de diciembre en el predio de Parque Norte y que reunirá a reconocidos referentes de la música nacional e internacional.

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El plato fuerte de la jornada estará encabezado por el multipremiado artista colombiano Juanes , quien se posiciona como la gran figura internacional de la cita y llegará a Buenos Aires para celebrar más de 25 años de trayectoria y repasar un repertorio lleno de clásicos de la música latina.

El artista colombiano cuenta con 29 premios Grammy y Latin Grammy y actualmente se encuentra presentando su más reciente álbum, JuanesTeban .

Junto a él, el imponente escenario principal albergará a un seleccionado de artistas de primer nivel que marcan el pulso de la actualidad sonora, destacándose las presencias de Conociendo Rusia, La Delio Valdez, Turf, Ángela Leiva, Estelares, Coti y Yami Safdie , entre otros.

Se trata una grilla que atraviesa generaciones, estilos y públicos , con artistas consagrados que forman parte de la memoria musical colectiva y nuevas figuras que representan el presente y el futuro de la música.

El PopFest se realizará el 5 de diciembre en Parque Norte.

Además de los shows en vivo sobre un imponente escenario, PopFest ofrecerá una jornada al aire libre con experiencias interactivas y un amplio patio gastronómico, convirtiéndose en una oportunidad perfecta para que los amantes de la música se encuentren con reconocidas canciones dentro de un entorno único.

Así, el primer festival de La Pop contará con una propuesta que combina figuras consagradas con talentos que lideran las tendencias actuales de la escena musical.

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El lineup del PopFest del 5 de diciembre en Parque Norte

El evento cuenta con nombres como Juanes, Conociendo Rusia, La Delio Valdez, Turf y Ángela Leiva.

Datos clave del PopFest