PopFest 2026, el gran encuentro de Radio Pop: cuándo y dónde será La FM 101.5 presentó su primer festival al aire libre en Parque Norte, una propuesta que combina música en vivo de diversos géneros y experiencias interactivas para miles de fanáticos. Agregar C5N en









La gran fiesta de la radio dará que hablar.

La música pop ya tiene una fecha destacada para el cierre del año con el anuncio oficial de la PopFest 2026. Se trata del primer mega festival al aire libre organizado por Radio POP 101.5, una iniciativa que busca trasladar al vivo la energía y el espíritu que han posicionado a la emisora como un referente indiscutido de la música en el país.

El esperado encuentro se llevará a cabo el sábado 5 de diciembre en el predio de Parque Norte, ubicado en la intersección de Avenida Cantilo y Güiraldes. Los organizadores estiman una concurrencia masiva, con una capacidad preparada para recibir a 20.000 fanáticos en una jornada que promete ser histórica para la radiofonía argentina.

View this post on Instagram La propuesta del PopFest 2026 ha sido diseñada como una experiencia integral apta para todas las generaciones. Además de los shows principales, donde convivirán artistas consagrados con nuevos talentos que lideran las tendencias, el público podrá disfrutar de un amplio patio gastronómico, espacios recreativos y diversas experiencias interactivas a lo largo de todo el día.

Venta de entradas para la PopFest 2026: todo lo que tenés que saber Aunque los nombres que integrarán la grilla de artistas se mantendrán en reserva hasta la semana del 10 de agosto, ya se ha confirmado el cronograma para la adquisición de entradas. Los tickets se podrán adquirir a través de la plataforma Pulso Tickets, iniciando con una preventa exclusiva el 13 de agosto destinada a clientes Mastercard del Banco Nación.

Finalmente, la venta general de localidades comenzará el 15 de agosto, permitiendo que todo el público asegure su lugar en esta superproducción. Con una infraestructura de primer nivel y una organización que cuida cada detalle, el festival se encamina a ser la gran fiesta musical de la temporada de verano.