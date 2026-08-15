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Arrancó la venta general de entradas para PopFest: cómo y dónde comprarlas

El primer festival de La Pop 101.5 se realizará el sábado 5 de diciembre en Parque Norte con la presencia de grandes referentes de la música nacional e internacional. Juanes encabezará el lineup, acompañado por Conociendo Rusia, La Delio Valdez, Turf, Ángela Leiva, Estelares, Coti y Yami Safdie, entre otros.

Juanes

Juanes, Turf y Conociendo Rusia, platos fuertes del PopFest.

Finalizado el período de preventa, este sábado arrancó la venta general de entradas para PopFest, el festival que se realizará el sábado 5 de diciembre en Parque Norte con la presencia de grandes referentes de la música nacional e internacional.

Los tickets se podrán adquirir en Pulso Tickets, con una preventa exclusiva el 13 de agosto.
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Juanes encabezará la primera edición del PopFest, acompañado por Conociendo Rusia, La Delio Valdez, Turf, Ángela Leiva, Estelares, Coti y Yami Safdie, entre otros.

Además de los shows en vivo sobre un imponente escenario, PopFest ofrecerá una jornada al aire libre con experiencias interactivas y un amplio patio gastronómico, convirtiéndose en una oportunidad perfecta para que los amantes de la música se encuentren con reconocidas canciones dentro de un entorno único.

Juanes encabeza una propuesta que combina figuras consagradas con nuevos talentos.

Juanes encabeza una propuesta que combina figuras consagradas con nuevos talentos.

De esta manera, el primer festival de La Pop 101.5 contará con una propuesta que combina figuras consagradas con talentos que lideran las tendencias actuales de la escena musical.

Jueves y viernes fueron los días para la preventa exclusiva para clientes Mastercard del BNA. Finalizado el plazo. desde este sábado se abrió la venta general a través de la plataforma Pulso Tickets (www.pulsotickets.com).

Datos clave del PopFest

Fecha: Sábado 5 de diciembre de 2026.

Lugar: Parque Norte (Av. Cantilo y Güiraldes, frente a Ciudad Universitaria, CABA).

Venta de entradas: plataforma Pulso Tickets (www.pulsotickets.com).

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