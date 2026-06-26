IR A
IR A

La Justicia falló en contra de Mauro Icardi: deberá pagar la deuda de alimentos y no podría salir del país

Se trata de un duro revés para el capitán del Galatasaray, que buscaba llegar a un acuerdo para viajar al exterior junto a las hijas que tuvo con Wanda Nara. Sin embargo, las negociaciones no prosperaron y el conflicto entre ambas partes volvió a quedar en el centro de la escena.

Duro revés para Mauro Icardi.

Duro revés para Mauro Icardi.

La Justicia tomó una decisión clave respecto a la guerra legal entre Mauro Icardi y Wanda Nara, un drama que en las últimas horas escaló aun más. El plan que tenía el jugador de salir del país para extender sus vacaciones con sus dos hijas habría quedado en el olvido, según informó Ángel de Brito a través de su cuenta de X.

La empresaria no aceptó el acuerdo y se espera la respuesta de Mauro.
Te puede interesar:

Un inesperado gesto de Icardi hacia Wanda no tuvo el final deseado: los motivos

"La Cámara declaró desiertos todos los recursos de Mauro Icardi y debe pagar todas las deudas: 30 mil dólares por mes más intereses (18 meses). Más costas (los servicios de Ana Rosenfeld). Queda pendiente la prohibición de salida del país", detalló.

Créditos: Redes sociales.

Créditos: Redes sociales.

En este sentido, fue la propia Yanina Latorre quien amplió el panorama en sus historias de Instagram. "Tengo más. Salió el fallo de Cámara sobre la deuda de alimentos. Le denegó a Mauro lo que pidió. La deuda la tiene que pagar y después discutir. Siguen vigentes los alimentos provisorios. Y no bajan la deuda", escribió.

El pedido de salir del país con las menores tiene un trasfondo ya que, según la conductora de SQP, Wanda no autorizó la salida: "Mauro se quiere ir a Miami unos días con la nipona. Wanda no autorizó la salida del país de sus hijas con ellos. No confía en él". De todas maneras, aclaró que "están esperando la resolución del juez".

Además, sumó otro tema pendiente de una de las partes: "Y también están esperando la resolución del juez del pedido de Wanda, que le impidan salir del país por deudor alimentario, pero me parece que esa resolución sale a favor de Mauro".

Créditos: Redes Sociales.

Créditos: Redes Sociales.

Lo que más sorprendió a la conductora fue que, a pesar de la deuda que acumula el jugador del Galatasaray, exista la posibilidad de salir del país. "Ahora, lo que no entiendo, ¿por qué no paga? ¿Cómo no lo intiman? En el caso de que lo dejen salir del país, sería histórico: ningún deudor alimentario con semejante deuda sale", cuestionó.

Créditos: Redes Sociales.

Créditos: Redes Sociales.

Por otro lado, cuestionó las preferencias del jugador, mientras su futuro en el club turco tambalea. "Igual está más preocupado por ir a Miami que por su carrera futbolística", apuntó.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La joven de ascendencia rusa quedó en medio de un escándalo mediático.

Revelan la habilidad oculta de Ekaterina Ojeda, la mujer que coqueteó con Mauro Icardi

Benjamín Vicuña se cansó y respondió sobre los rumores de su paternidad.

Benjamín Vicuña destrozó a Mauro Icardi: "Una ridiculez muy grande"

La China Suárez quedó envuelta en un escándalo de pareja.

Una enemiga de Ekaterina Ojeda la destruyó por lo que hizo con Mauro Icardi: "Es una China Suárez 2.0″

Se filtró la increíble cifra que le pidió Wanda Nara a Mauro Icardi por la cuota alimentaria.

Se filtró la increíble cifra que le pidió Wanda Nara a Mauro Icardi por la cuota alimentaria

Sin piedad, Yanina Latorre apuntó contra la China Suárez.

Yanina Latorre liquidó a la China Suárez tras el engaño de Mauro Icardi: "Te volvió a vos"

La China Suarez en su peor momento

Revelan cómo está la China Suárez tras ser engañada por Mauro Icardi

últimas noticias

Así quedó el auto en el que viajaba Ernestina Pais. 

Qué se sabe del accidente en el que murió Ernestina Pais

Hace 20 minutos
Duro revés para Mauro Icardi.

La Justicia falló en contra de Icardi: deberá pagar la deuda de alimentos y no podría salir del país

Hace 1 hora
Ernestina condujo una de las temporadas de CQC. 

De Mañanas Informales a CQC y el teatro: la inolvidable carrera de Ernestina Pais

Hace 1 hora
Celia Cruz se convirtió en la primera latina en tener la voz con la IA.

Celia Cruz renace: la inteligencia artificial da vida a la "Reina de la Salsa"

Hace 1 hora
La mediática se destacó en televisión junto a Jorge Guinzburg.

La última entrevista de Ernestina Pais: "La adicción detuvo mi vida, pero la estoy recuperando"

Hace 1 hora