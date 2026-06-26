La Justicia falló en contra de Mauro Icardi: deberá pagar la deuda de alimentos y no podría salir del país Se trata de un duro revés para el capitán del Galatasaray, que buscaba llegar a un acuerdo para viajar al exterior junto a las hijas que tuvo con Wanda Nara. Sin embargo, las negociaciones no prosperaron y el conflicto entre ambas partes volvió a quedar en el centro de la escena. Agregar C5N en









Duro revés para Mauro Icardi.

La Justicia tomó una decisión clave respecto a la guerra legal entre Mauro Icardi y Wanda Nara, un drama que en las últimas horas escaló aun más. El plan que tenía el jugador de salir del país para extender sus vacaciones con sus dos hijas habría quedado en el olvido, según informó Ángel de Brito a través de su cuenta de X.

"La Cámara declaró desiertos todos los recursos de Mauro Icardi y debe pagar todas las deudas: 30 mil dólares por mes más intereses (18 meses). Más costas (los servicios de Ana Rosenfeld). Queda pendiente la prohibición de salida del país", detalló.

Créditos: Redes sociales. En este sentido, fue la propia Yanina Latorre quien amplió el panorama en sus historias de Instagram. "Tengo más. Salió el fallo de Cámara sobre la deuda de alimentos. Le denegó a Mauro lo que pidió. La deuda la tiene que pagar y después discutir. Siguen vigentes los alimentos provisorios. Y no bajan la deuda", escribió.

El pedido de salir del país con las menores tiene un trasfondo ya que, según la conductora de SQP, Wanda no autorizó la salida: "Mauro se quiere ir a Miami unos días con la nipona. Wanda no autorizó la salida del país de sus hijas con ellos. No confía en él". De todas maneras, aclaró que "están esperando la resolución del juez".

Además, sumó otro tema pendiente de una de las partes: "Y también están esperando la resolución del juez del pedido de Wanda, que le impidan salir del país por deudor alimentario, pero me parece que esa resolución sale a favor de Mauro".