La conmovedora despedida de Pitty la numeróloga a Romina Calvo: "Tu voz no pudo pedir ayuda"

La experta en numerología le dedicó una conmovedora carta a Romina Calvo, de 40 años, quien trabajaba en uno de sus locales y fue asesinada por su marido. "Trabajadora, siempre fuiste respetuosa y muy amorosa", destacó.

Pitty la numeróloga le dedicó una emotiva despedida a Romina Calvo, la mujer asesinada por su marido, Walter Humberto Verón, en Villa Devoto. Lo hizo a través de una carta que publicó en su Instagram, acompañada de una foto en la que aparece junto a la víctima, donde la describió como una persona "trabajadora, respetuosa y muy amorosa".

La numeróloga quedó involucrada en el caso luego de ser mencionada en la carta que dejó el asesino, quien la responsabilizó por un supuesto cambio en las actitudes de su esposa. "Esa Pitty le cambió toda su personalidad", escribió en referencia a María Verónica Asad, conocida en los medios como Pitty.

Después de que se conociera el crimen y el contenido de la carta, la experta en numerología explicó públicamente cuál había sido su vínculo con Romina: la mujer había comenzado a trabajar en uno de sus locales y, según contó, se había destacado por su compromiso y desempeño.

En ese contexto, Asad decidió despedirla a través de sus redes sociales con un extenso mensaje en el que, además, se dirigió a otras mujeres que atraviesan situaciones de violencia.

En medio de su despedida, la numeróloga recordó a Romina como una mujer trabajadora, respetuosa y muy amorosa. Además, pidió que su historia no solo quede asociada a las circunstancias que rodearon su asesinato, sino también a la persona que fue en vida. "Romina, una mujer que trabajaba conmigo, fue víctima de un femicidio", comenzó escribiendo.

En otro tramo de su mensaje, señaló: "Su vida fue arrebatada por quien decía quererla. Y detrás de cada femicidio hay una historia, una familia, hijos, amigos y compañeros que quedamos preguntándonos qué más podríamos haber hecho".

En ese contexto, se dirigió a las mujeres que pasan situaciones similares y llamó a la reflexión. "Si tenés miedo, pedí ayuda. Si te controla, no es amor. Si te amenaza, no es amor. Si te humilla, te aísla o te hace sentir que no podés escapar, no es amor", sostuvo y continuó: "Quienes estamos alrededor, no miremos para otro lado. No desviemos la mirada de lo verdaderamente trágico de este final: que una mujer haya sido asesinada delante de su hija".

"Que este asesino pague": el pedido de justicia de Pitty la numeróloga

En el tramo final de su carta, la numeróloga volvió a dirigirse directamente a Romina y aseguró que su historia la conmovió. "Hoy levanto la voz por Romi, por esta historia que me atravesó el corazón y por todas las mujeres que ya no pueden hacerlo. Y especialmente por vos, que estás leyendo esto en silencio y sentís que estas palabras te representan: no te dejes para después. Pedí ayuda. Puede ser el comienzo de tu libertad. Que tu nombre represente amor y conciencia, y que nos ayude a entender algo que debería ser tan simple: todas somos mujeres y entre nosotras tenemos que ayudarnos", reflexionó.

Finalmente, cerró su publicación con una contundente mensaje: "Tu voz no pudo pedir ayuda. Pero hoy tenemos una responsabilidad enorme: que este asesino pague".