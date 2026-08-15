Fue una de las estrellas de Hollywood de los años 2000 y ahora gana millones de dólares en Only Fans La actriz se abrió un perfil en la plataforma hace poco más de una semana y quedó sin palabras por las ganancias "Fue realmente sorprendente, y me sentí muy honrada de que mis fans me apoyaran". Agregar C5N en









Fue una de las actrices de American Pie.

Shannon Elizabeth, recordada por sus icónicos papeles en American Pie y Scary Movie, dio un giro rotundo a su carrera tras varios años alejada de los grandes reflectores de Hollywood. A sus 52 años, la actriz incursionó en OnlyFans, logrando una recaudación récord que superó el millón de dólares en apenas nueve días.

“Superé el millón de dólares en nueve días. Fue realmente sorprendente, y me sentí muy honrada de que mis fans me apoyaran. No tenía ni idea de qué esperar, y la respuesta ha sido increíble. Estoy hablando con la gente todo el tiempo y me lo estoy pasando genial”, dijo.

La idea de unirse a la plataforma surgió en Sudáfrica durante su proceso de divorcio de Simon Borchert, en medio de conversaciones con su representante sobre cómo reestructurar su vida y retomar su carrera.

Su pionero manejo de la tecnología no es nuevo: tras el éxito de American Pie en 1999, fue una de las primeras actrices de la industria en crear un sitio web propio para conectar de manera directa con sus seguidores, marcando una tendencia que en su momento era reservada para pocos.

Aunque actualmente sus publicaciones no incluyen desnudos y afirma estar aún definiendo sus límites, Elizabeth afirmó que la plataforma permite diversificar contenidos más allá del entretenimiento para adultos.