Fue una de las estrellas de Hollywood de los años 2000 y ahora gana millones de dólares en Only Fans

Shannon Elizabeth, recordada por sus icónicos papeles en American Pie y Scary Movie, dio un giro rotundo a su carrera tras varios años alejada de los grandes reflectores de Hollywood. A sus 52 años, la actriz incursionó en OnlyFans, logrando una recaudación récord que superó el millón de dólares en apenas nueve días.
“Superé el millón de dólares en nueve días. Fue realmente sorprendente, y me sentí muy honrada de que mis fans me apoyaran. No tenía ni idea de qué esperar, y la respuesta ha sido increíble. Estoy hablando con la gente todo el tiempo y me lo estoy pasando genial”, dijo.
La idea de unirse a la plataforma surgió en Sudáfrica durante su proceso de divorcio de Simon Borchert, en medio de conversaciones con su representante sobre cómo reestructurar su vida y retomar su carrera.
Su pionero manejo de la tecnología no es nuevo: tras el éxito de American Pie en 1999, fue una de las primeras actrices de la industria en crear un sitio web propio para conectar de manera directa con sus seguidores, marcando una tendencia que en su momento era reservada para pocos.
Aunque actualmente sus publicaciones no incluyen desnudos y afirma estar aún definiendo sus límites, Elizabeth afirmó que la plataforma permite diversificar contenidos más allá del entretenimiento para adultos.
Los protagonistas de American Pie
Una parte fundamental de las ganancias generadas en OnlyFans está destinada a financiar Animal Avengers, la organización de rescate y protección de fauna silvestre que fundó en 2001: tras radicarse en Sudáfrica en 2016, la actriz impulsa a través de su fundación programas contra la caza furtiva de elefantes y rinocerontes, apoya a los guardabosques locales y mantiene un santuario para animales.
Su objetivo principal ahora es adquirir un terreno cerca de Ciudad del Cabo para construir un hospital especializado y un centro de rehabilitación para la vida silvestre.