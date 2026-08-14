El dolor de Flor Cabrera, ex Gran Hermano, por la quiebra de su emprendimiento familiar: "Endeudados hasta las bolas" La exparticipante de la edición 2023 reconoció que lleva varios días atravesando el duelo por el cierre del local de ropa que su familia tiene hace diez años. También se sinceró sobre la incertidumbre económica y laboral que atraviesan. Carolina Gassmann

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El dolor de Flor Cabrera por el cierre de su negocio familiar.

Flor Cabrera, la ex Gran Hermano, atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida. A través de sus redes sociales anunció el cierre de Kavré, el emprendimiento familiar que mantuvieron durante una década. "Esta es una noticia que no tenía ganas de dar y que la vengo procesando hace mucho tiempo y haciendo el duelo hace mucho tiempo, pero Kavré, después de diez años, cierra sus puertas", expresó entre lágrimas.

Durante una nota con C5N, la participante de la edición 2023 habló del dolor que atraviesa junto a sus padres por despedirse del negocio que nació en el garage de su casa. En medio de la tristeza, explicó que Kavré es un emprendimiento completamente familiar y en el que cada integrante cumple un rol: su padre se encarga del corte, su hermano de las redes sociales y ella del local y el diseño.

Con respecto a su familia, lo que más le duele a la exhermanita es la situación de su papá, quien perdió su única fuente de trabajo. "A los 65 años, sin ningún otro conocimiento más que ser del rubro textil toda la vida, ¿entendés? Entonces creo que eso es lo que más me pesa. Yo obviamente estoy con el nudo en mi pecho llorando hace días", reveló.

Flor Cabrera cerró el emprendimiento familiar. Al cierre de este emprendimiento se suman las deudas acumuladas por el alquiler del local de Flores. "Tenemos el alquiler en dólares, ya debemos como tres meses por lo menos, cuatro. Y el alquiler es más o menos 2.500 dólares por mes. A cuatro meses, son casi 10.000 dólares que se deben. Vamos a ver cómo se lo vamos a ir pagando al dueño", expresó.

En este sentido, reconoció que las bajas ventas no son algo reciente y que la situación económica se complicó hace varios meses: "Nosotros no sacamos un sueldo hace rato y debemos todo. En diciembre tuvimos venta por las Fiestas y desde ahí ya no levantó nunca más".

Kavré, el proyecto que nació en el garage de la casa de Flor Cabrera y se convirtió en la fuente de ingresos familiar Mientras Flor se reparte entre tres trabajos, como productora y panelista junto a Guillermo Andino y en el streaming con Laura Ubfal, reconoce que tendrá que buscar una nueva fuente de ingresos para poder ayudar a su familia. "Este proyecto tiene muchos años de proceso, de intentar empezar de cero y que sea un proyecto familiar que nos dé un sustento económico a toda la familia. Que hoy se rompió, entonces es como perder a un hijo. Muy fuerte", confesó. La situación golpeó de lleno a toda la familia, que atraviesa el cierre con angustia e incertidumbre. "Estamos endeudados hasta las bolas y con una tristeza que ya no sabes de dónde sacar o a quién pedirle. No hay mucha salida, y toda mi familia esta muy triste", lamentó la ex Gran Hermano. Flor durante su paso por Gran Hermano. A modo de cierre, reconoció que las políticas económicas del Gobierno perjudican la industria nacional. "Las decisiones que se tomaron en estos años, la apertura indiscriminada de la importación, sin ningún tipo de tarifa o medida para no perjudicar la industria nacional, la no ayuda a la industria nacional, la falta de créditos al emprendedor y todo eso, mata el comercio", concluyó.