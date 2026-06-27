La muerte de Ernestina Pais: así se enteró su hijo Benicio del trágico accidente

La periodista y conductora Ernestina Pais falleció este viernes a los 54 años después de ser atropellada por el Tren de la Costa mientras manejaba su Honda Civic, un episodio que todavía genera muchas preguntas. Mientras se están haciendo las investigaciones correspondientes, se filtró cómo se enteró su hijo Benicio de la noticia: la versión que trascendió es completamente devastadora.
El periodista Guido Zaffora contó en Crónica cómo fue el momento en que el personal policial se apersonó en la casa del joven en San Isidro. "El hijo llega a la casa, en La Lucila, donde Benicio vivía con ella (Ernestina), y cuando llega la Policía ya estaba en la casa. Lo estaban esperando", empezó diciendo sobre el triste escenario.
Según detalló, al principió no le informaron sobre el fallecimiento. "No le dicen nada. La Policía no le dice nada a Benicio en ese momento, porque estaba solo ahí en la casa. Le dicen sí que ocurrió un hecho, pero no le hablan del fallecimiento de la madre. Y lo llevan a la casa del padre, que es muy cerca de ahí", explicó.
El panelista se comunicó con el circulo íntimo de Pais, quienes le explicaron que Benicio fue llevado al domicilio de su papá solo con la información de que algo había pasado con su mamá, pero no le dijeron qué había sucedido realmente hasta que pudiera estar contenido. "Esto me lo cuentan del círculo íntimo. Solo no le dicen nada, lo llevan con el padre y ahí se lo cuentan", detalló.
Por su parte, la periodista Naiara Vecchio reveló cómo fue la comunicación telefónica entre José María Muscari y el hijo de la actriz: "Cuando él se entera, inmediatamente trata de comunicarse con el hijo para ver cómo estaba y con el papá de Benicio. Quería saber que estén bien".
El desgarrador posteo de Benicio para despedir a su mamá
La inesperada muerte de Ernestina Pais sigue generando conmoción. En medio de los mensajes de despedida, uno de los más significativos fue el de su hijo, Benicio Guyot Pais. El joven de 22 años es fruto de la relación que la periodista mantuvo con el fotógrafo Alejandro Guyot.
Si bien él siempre decidió mantener un perfil bajo, en las últimas horas eligió sus redes sociales para dedicarle un sentido mensaje a su mamá.
Benicio subió una foto en la que ambos aparecen abrazados, sonriendo a cámara. El joven no escribió ningún mensaje, pero acompañó la imagen con un emoji de corazón, reflejando el fuerte lazo de amor que los unía. Este sencillo gesto de su hijo se convirtió en uno de los mensajes más comentados de las últimas horas, luego del accidente que sufrió la periodista.