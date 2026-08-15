Escándalo con Flor Vigna en el reality mexicano: no la aguantan más y la acusan de "sucia"

La artista fue duramente criticada por sus compañeros, quienes aseguran que la ex de Occhiato tiene malos hábitos de convivencia. ¿Qué pasó?

Flor Vigna está haciendo carrera en México y no para de generar polémicas, desde declaraciones explosivas hasta distintos cruces con sus compañeros. Esta vez, la artista quedó en el centro de la escena por un duro cuestionamiento de Cynthia Klitbo, compañera del reality mexicano La Casa de los Famosos.

Todo empezó cuando, frente a las cámaras, la actriz mexicana llamó a Vigna "la florecita del campo", un apodo cargado de ironía, y contó las actitudes que más le molestan de la cantante. Entre ellas, cuestionó la falta de colaboración en la casa para las tareas domésticas. "A mí la gente huevona me molesta. Demasiado. Y esta mujer es muy huevona", lanzó furiosa Cynthia.

La actriz reveló que suele observar cómo Vigna busca distintas opciones para preparar su comida, aunque cuestionó el estado en el que deja la cocina después de usarla. "Agarra hoy y abre tres tuppers, buscando qué comer. Y en eso, pues, algo no le gustó y arregló tres cosas y se salió. Es todo lo que hace en todo el día", detalló. Luego, sumó otro ejemplo sobre su actitud a la hora de ordenar: "Deja así de poquito huevo en la olla para no lavarla".

En ese sentido, Klitbo se mostró molesta por los hábitos de convivencia que tiene la argentina. "De repente la ves con los pies en la mesa y come así. O sea, yo no puedo con ella", expresó.

Además, detalló que Vigna intenta justificar las actitudes con la excusa de ser extranjera y, por eso, no se involucra en las tareas de la casa. "Va de uno en otro: 'Es que yo como soy extranjera...'. Y no, se ha ganado la animadversión de la gente porque jode de un hilo, porque no colabora, porque no limpia nada", reclamó.

Flor Vigna a los besos en La Casa de los Famosos

La actriz y bailarina Flor Vigna sorprendió al protagonizar un acercamiento romántico con el influencer mexicano Ese Pérez dentro de La Casa de los Famosos México 2026, donde ambos comparten el encierro. Según las imágenes difundidas por las redes oficiales del reality, la argentina y el influencer mexicano tuvieron un momento de intimidad que rápidamente generó repercusiones.

El vínculo entre ambos comenzó a llamar la atención por la química que mostraron frente a las cámaras. Pérez, creador de contenido nacido en Culiacán, Sinaloa, es uno de los participantes de la cuarta temporada y cuenta con una importante comunidad en redes sociales.

Instagram @lacasafamososmx

La escena también despertó críticas entre seguidores del mexicano. Algunos usuarios cuestionaron las intenciones de Vigna y plantearon que el acercamiento podría estar relacionado con la estrategia del juego, mientras que otros destacaron que ambos parecen haber construido una cercanía dentro de la casa.

Vigna ingresó al reality como una de las figuras internacionales del elenco. La nacida en la Ciudad de Buenos Aires había llegado al programa soltera, después de que su última relación pública, con Lautaro "Lauta" Cinti —autor del tema Puñaladas—, terminara meses atrás. Anteriormente, la bailarina estuvo en una relación con el actor Luciano Castro aproximadamente dos años y medio, desde fines de 2021 hasta febrero de 2024, cuando confirmaron su separación.