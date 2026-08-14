El sorprendente look de La Joaqui en su primer show tras la separación de Luck Ra: ¿palito para su ex?

Dos semanas después del final de su relación con el cordobés, la cantante regresó a los escenarios con una puesta sensual, velo blanco de novia y una estética provocadora.

Dos semanas después de confirmar el final de su vínculo con Luck Ra , La Joaqui eligió Ciudad de México para retomar los escenarios y transformar su regreso en una declaración artística, con un vestido de novia que llamó la atención durante el concierto y marcó el tono emocional de la noche.

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El regreso tuvo como escenario un recital en la capital mexicana, donde la artista volvió a encontrarse con sus seguidores después de la ruptura. Lejos de una aparición discreta, eligió una puesta cargada de símbolos y sensualidad, con un vestuario blanco, velo de encaje y una actitud escénica que concentró todas las miradas.

El detalle que más sorprendió fue el velo floral que llevó sobre el cabello rojizo, una pieza asociada de inmediato con una novia. La imagen tomó otra dimensión cuando la cantante apareció de rodillas frente al público, con los ojos cerrados y el micrófono cerca de la boca, en medio de una iluminación roja.

El conjunto sumó medias de red con franjas oscuras y tacos rojos, elementos que reforzaron el contraste visual de la presentación. A eso se agregaron dos rosarios, uno negro y otro plateado con crucifijo, que colgaban del short de encaje y quedaron expuestos en varias fotografías del espectáculo.

Las imágenes también permitieron observar los tatuajes que cubren distintas zonas de su cuerpo, desde los brazos hasta los muslos y el torso. Frases, flores y figuras acompañaron una estética que forma parte de la identidad de La Joaqui, aunque esta vez quedó atravesada por el momento personal que enfrenta.

El escenario no fue el único espacio donde la artista mostró su nueva etapa. Antes y después del recital compartió postales desde bambalinas, entre retoques de maquillaje, poses sobre un sillón y fotografías frente a la cámara, con una actitud más serena que la exhibida durante los momentos de mayor intensidad del show.

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Al finalizar la presentación, La Joaqui agradeció a quienes estuvieron presentes mediante una publicación en redes sociales. "Gracias CDMX por esto fui muy feliz con ustedes", escribió junto a las imágenes, mientras sus seguidores reaccionaron con elogios y mensajes de admiración por la elección estética y la puesta que presentó.

Luck Ra salió al cruce de los rumores tras el final de la pareja

En los días posteriores a la separación de La Joaqui, Luck Ra también decidió hablar públicamente por el impacto de los rumores que lo relacionaron con Tuli Acosta. El cantante cordobés utilizó sus historias de Instagram para pedir privacidad y aclarar que buscaba atravesar el duelo lejos de nuevas versiones sobre su vida sentimental.

Redes sociales

"Para la gente que no sabe ni cuántos años tengo, tengo 27, no 28. Busco un duelo tranquilo, privado, en paz", expresó al comienzo de su mensaje. Luego fue directo sobre Tuli: "Con Tuli no pasó absolutamente nada", una frase con la que intentó cerrar las especulaciones sobre un romance con su amiga.

El músico también explicó que debía viajar por compromisos laborales y anticipó que más adelante brindaría mayores precisiones sobre la ruptura. En paralelo, La Joaqui había pedido respeto para ambos y había rechazado la idea de buscar culpables, al remarcar que quería cerrar la etapa sin alimentar enfrentamientos ni ataques.