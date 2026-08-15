15 de agosto de 2026 Inicio
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A qué hora juega Platense vs. Boca, por el Torneo Clausura: formaciones y cómo verlo en vivo

Luego de un positivo triunfo ante Recoleta por la Copa Sudamericana, el Xeneize jugará en Vicente López contra el Calamar, invicto con Martín Palermo en el banco. Habrá cinco mil hinchas visitantes.

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Boca visita a Platense.

Boca visita a Platense.

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Por la fecha 5 del torneo Clausura, Boca visita a Platense en el estadio Ciudad de Vicente López, que recibirá cinco mil hinchas visitantes. El Xeneize viene de una buena victoria ante Recoleta por Copa Sudamericana y busca seguir por ese camino, mientras que, el Calamar empató 1-1 con Coquimbo por la Copa Libertadores.

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El equipo local inició mal el semestre, por eso el entrenador Walter Zunino dejó el cargo con un 4 a 0 abajo contra Talleres de Córdoba. Fue entonces que la dirigencia volvió a llamar a Martín Palermo, un conocido de la casa, y debutó la fecha pasada con una victoria 1 a 0 frente a Independiente y luego igualó con el elenco chileno por el máximo torneo continental.

Por el otro lado, el conjunto de Arruabarrena viene de vencer a Recoleta y volvió a ilusionar a sus hinchas. Si bien, el objetivo principal es la Copa Sudamericana, por eso hará un mix de suplentes, no quiere descuidar el torneo local. Las dudas están en la defensa y también deberá definir si poner a Leonel Flores o Sebastián Villa.

El último duelo entre sí fue 0 a 0 en la Bombonera, partido al cual Boca llegó con muchas bajas. En el historial, de los últimos ocho duelos, Platense pudo ganar solo una vez.

Boca vs. Vélez: a qué hora es y cómo verlo en vivo

  • Hora: 21:15
  • Televisión: TNT Sports Premium.
  • Árbitro: Andrés Gariano.
  • Estadio: Ciudad de Vicente López.

Boca vs. Vélez probables formaciones

  • Platense: Juan Pablo Cozzani; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Víctor Cuesta, Tomás Silva; Martín Barrios, Pablo Ferreira; Guido Maireno, Leonardo Heredia, Franco Zapiola; Luciano Giménez. DT: Martín Palermo.

  • Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano o Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa o Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Tomás Aranda; Leonel Flores o Sebastián Villa y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

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