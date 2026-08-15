A qué hora juega Platense vs. Boca, por el Torneo Clausura: formaciones y cómo verlo en vivo

Por la fecha 5 del torneo Clausura, Boca visita a Platense en el estadio Ciudad de Vicente López, que recibirá cinco mil hinchas visitantes. El Xeneize viene de una buena victoria ante Recoleta por Copa Sudamericana y busca seguir por ese camino, mientras que, el Calamar empató 1-1 con Coquimbo por la Copa Libertadores.
El equipo local inició mal el semestre, por eso el entrenador Walter Zunino dejó el cargo con un 4 a 0 abajo contra Talleres de Córdoba. Fue entonces que la dirigencia volvió a llamar a Martín Palermo, un conocido de la casa, y debutó la fecha pasada con una victoria 1 a 0 frente a Independiente y luego igualó con el elenco chileno por el máximo torneo continental.
Por el otro lado, el conjunto de Arruabarrena viene de vencer a Recoleta y volvió a ilusionar a sus hinchas. Si bien, el objetivo principal es la Copa Sudamericana, por eso hará un mix de suplentes, no quiere descuidar el torneo local. Las dudas están en la defensa y también deberá definir si poner a Leonel Flores o Sebastián Villa.
El último duelo entre sí fue 0 a 0 en la Bombonera, partido al cual Boca llegó con muchas bajas. En el historial, de los últimos ocho duelos, Platense pudo ganar solo una vez.