15 de agosto de 2026 Inicio
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Crisis en Ceuta: Marruecos detuvo a cientos de migrantes que iban a ingresar en masa a España

Luego de la difusión en redes sociales de mensajes que convocaban a un nuevo cruce en forma masiva, las fuerzas de seguridad reforzaron los controles a ambos lados de la frontera. Hay 111 personas arrestadas.

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España y Marruecos reforzaron la seguridad en el enclave norafricano para evitar ingresos ilegales.

España y Marruecos reforzaron la seguridad en el enclave norafricano para evitar ingresos ilegales.

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La policía marroquí arrestó a cientos de migrantes que se dirigían a Ceuta y que se habían ocultado en las montañas de la ciudad fronteriza de Fnideq para ingresar al enclave español.

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Tras la difusión de mensajes en redes sociales que convocaban a una nueva travesía en forma masiva, las fuerzas de seguridad reforzaron los controles y detuvieron a 111 personas (109 migrantes procedentes del África subsahariana y dos ciudadanos marroquíes).

El hecho se produjo este sábado, dos semanas después que un grupo de 70 mil migrantes irrumpieron en Ceuta el 30 de julio, con un saldo de 96 muertos.

Ceuta es una ciudad autónoma de España que está situada en el norte de África, en la costa del mar Mediterráneo y frente al estrecho de Gibraltar, y que limita únicamente con Marruecos.

El Ministerio del Interior marroquí ordenó a los periodistas presentes que abandonaran la zona de Fnideq de forma inmediata y sin brindar explicaciones oficiales.

Más medidas de seguridad en Ceuta, el enclave español en África

Madrid instaló una barrera marítima y envió más de 500 agentes adicionales desde la península, superando los 1.600 efectivos en Ceuta. Además, tropas del ejército custodian los comercios y las fuerzas policiales patrullan fuertemente las calles.

Al pertenecer a España, Ceuta y Melilla son las únicas fronteras terrestres que la Unión Europea tiene en el continente africano. Muchos migrantes ven en este cruce la oportunidad de llegar a Europa para escapar de la pobreza, la falta de empleo o la crisis social en sus lugares de origen.

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