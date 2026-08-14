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Tras la polémica, Lali Espósito aclaró cómo está su relación con Moria Casán: ¿qué dijo?

La cantante aprovechó una publicación en redes para celebrar la producción sobre La One y dejó en claro qué siente por la icónica artista.

Moria y Lali durante la grabación de Quiénes son?.

Moria y Lali durante la grabación de "Quiénes son?".

Redes sociales

Tras las versiones sobre un supuesto distanciamiento, Lali Espósito utilizó sus redes sociales para celebrar el estreno de la serie de Moria Casán y expresar públicamente su admiración por la artista. El mensaje apareció después de que la cantante no participara del evento de presentación y despertara especulaciones sobre el vínculo entre ambas.

Moria Casán habló sobre las ausencias que generaron rumores.
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La publicación de la popstar llegó luego de que Moria fuera consultada por su ausencia en la alfombra roja y asegurara que no existía ningún conflicto entre ellas. La One explicó que Netflix estuvo a cargo de las invitaciones y que simplemente desconocía los motivos por los que la cantante no había asistido.

En aquella entrevista, Moria también había relativizado la importancia de la ausencia y remarcó el cariño que mantiene por la intérprete. "Somos conocidas, tengo la mejor, adoro haber hecho algo con ella", sostuvo la diva, quien además aseguró que no esperaba la presencia de Lali durante la presentación.

Horas después, Lali decidió hacer referencia a la producción desde su cuenta de Instagram, donde compartió una publicación vinculada al lanzamiento y aprovechó la ocasión para dejar un mensaje dirigido especialmente hacia Moria, con una declaración que llamó la atención de sus seguidores y aclaró cualquier duda sobre su relación.

"Aprovecho este momentazo del show para decir que salió la serie de la One y que mi admiración adoración es total", escribió Lali, en un mensaje que funcionó como una contundente muestra de afecto hacia Casán y permitió despejar las versiones que habían circulado alrededor de su relación.

Qué dijo Moria Casán sobre la ausencia de Susana Giménez

La ausencia de Susana Giménez tuvo otra explicación y se enmarca en una relación que, según reconoció Moria, atraviesa una distancia desde hace tiempo. La conductora tampoco le envió un mensaje por el estreno de la producción, aunque Casán aclaró que no considera que exista un enfrentamiento entre ambas.

"Susana no me escribió para felicitarme, nosotras no nos hablamos. Con Mirtha me hablo más, a veces cuando va al programa me manda mensajes. Con Susana estamos distanciadas hace un montón de tiempo, que no nos hablamos", explicó Moria al ser consultada por el vínculo actual.

Moria y Susana, unidas, en su juventud.

Moria y Susana, unidas, en su juventud.

Más allá de esa distancia, La One recordó con afecto los años que compartieron y rechazó cualquier interpretación vinculada con una pelea. "No es un enfrentamiento, es una distancia", afirmó, antes de destacar el compañerismo que existió entre ambas durante la etapa en la que tuvieron mayor cercanía.

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