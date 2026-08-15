Independiente tiene nuevo entrenador: quién es Jadson Viera La dirigencia del conjunto de Avellaneda alcanzó un acuerdo con el brasileño de 45 años, naturalizado uruguayo, que fue campeón con Nacional de Montevideo. En Argentina jugó en Lanús y se desempeñó como ayudante de campo de Alexander Medina en Vélez y Talleres. Por Agregar C5N en









Jadson Viera es nuevo entrenador de Independiente.

La dirigencia Independiente llegó este sábado a un acuerdo para que Jadson Viera sea el nuevo entrenador del equipo, que está sumergido en una profunda crisis futbolística. El DT brasileño de 45 años, naturalizado uruguayo, reemplazará a Gustavo Quinteros, despedido tras la dura goleada por 4-0 ante Atlético Tucumán por Copa Argentina.

La noticia fue confirmada a C5N por el entorno del club y detallaron que la firma del contrato, que lo unirá por un año, se hará esta tarde después de las 15.30.

Los antecedentes de Viera lo tienen como ayudante de Alexander Medina, durante su paso por Vélez y Talleres. Mientras que en su breve carrera como entrenador de un primer equipo terminó tercero con Boston River y fue campeón con Nacional en Uruguay.

Viera remplazará a Quinteros. El cuerpo técnico que comandará al conjunto de Avellaneda está integrado por Ribair Rodríguez y Juan Manuel Olivera, mientras que Guillermo Souto es el preparador físico.

En una entrevista brindada a ESPN Uruguay, tiempo atrás, Viera se había referido a la idea futbolística que intenta imprimirle a sus equipos: “Siempre busco proponer y tratar de buscar el partido. En el fútbol, no vamos a estar 90 minutos siendo protagonistas; tratamos de equilibrar eso, obviamente dentro de nuestra base que es la parte ofensiva”.