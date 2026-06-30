Polémica en Luzu TV: los repudiables gestos de Marcos Giles que incomodaron a Ángela Torres en vivo Un video que se viralizó mostró al streamer en una situación que generó fuertes críticas y reabrió el debate sobre su relación con la cantante. Agregar C5N en









Marcos Giles y Ángela Torres.

Un nuevo escándalo sacude a Luzu TV, y esta vez el protagonista es Marcos Giles, novio de Ángela Torres. Un video viralizado en TikTok muestra al streamer realizando una serie de gestos de mal gusto y groserías durante un intercambio con hinchas argentinos oriundos de Santa Fe, en plena efervescencia mundialista frente a un estadio.

El episodio comenzó cuando el influencer le envió un "saludo a la hermana" de uno de los hinchas presentes, y a partir de ahí encadenó una sucesión de gestos que generaron rechazo inmediato en las redes sociales. El recorte despertó un debate intenso sobre el comportamiento del streamer, con comentarios que iban desde el "hermana date cuenta" hasta el "es un impresentable", cuestionando incluso la continuidad de su relación con la cantante.

En el video se puede ver la reacción en el momento de Ángela Torres, con claras muestras de incomodidad frente a lo que estaba viendo, mas allá de que luego aparece en escena un llanto que no corresponde con la continuidad de lo que estaba sucediendo.

Varios integrantes de la comunidad de Luzu salieron a contextualizar la situación y a marcar inconsistencias en la viralización del video. "El video de ella no es el original, está editado… de hecho ella hizo un chiste también", aclaró un usuario. Otro fue más allá y, sin desligar de responsabilidad a Giles, señaló una contradicción de fondo: "Aclaro que el recorte donde ella llora es de otro momento del programa. Dicho eso, él suele pasarse tres pueblos. Vive pidiendo que lo cuiden, pero cuando le toca medir sus propios 'chistes', expone a otra persona sin problema. Si pedís empatía para vos, deberías tenerla con los demás".

q vrga es esto q alguien rescate a Angela YA! pic.twitter.com/0VISKL7wd6 — (@iyounknow) June 30, 2026 Cómo se conocieron Marcos Giles y Ángela Torres El vínculo entre ambos nació en el universo del streaming. Giles fue invitado al programa que Torres comparte con Nico Occhiato, Flor Jazmín, Momi Giardina y Santi Talledo en Luzu TV, y desde su primera aparición no ocultó el interés que le generaba la cantante. La sorprendió con flores y gestos cómicos que aportaron humor y complicidad al aire del ciclo.

Con el correr de los programas, las bromas fueron tomando un tono más serio. Uno de los primeros acercamientos fuera de cámara ocurrió en la fiesta Bresh, donde fueron vistos bailando juntos, y poco después Giles la invitó a su casa, donde intentó sorprenderla con una cena. La relación dio un giro definitivo cuando ambos protagonizaron un sketch de casamiento junto al streamer Davo Xeneixe, quien interpretó al cura, y sellaron el momento con un beso transmitido en vivo. La formalización del romance llegó durante el último programa de la temporada de verano en Pinamar, cuando Marcos Giles contrató una avioneta que sobrevoló la costa con un cartel que decía: "¿Ángela, querés ser mi novia?". La respuesta de ella fue inmediata: "Sí, me muero de ganas".