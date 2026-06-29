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El contundente descargo de la productora de la periodista que se metió a casa de Nico Occhiato

La empresa reconoció que su colaboradora violó los protocolos periodísticos al ingresar sin permiso a una propiedad privada y difundir las imágenes del enfrentamiento.

La empresa reconoció que una colaboradora externa traspasó un límite.

La empresa reconoció que "una colaboradora externa traspasó un límite.

La productora Jotax emitió un comunicado oficial pidiendo disculpas a Nicolás Occhiato y al equipo de Luzu TV luego del escándalo generado por el ingreso sin autorización de una de sus colaboradoras a la casa que el conductor alquila en Miami. El texto reconoció lo ocurrido como "un error humano" y admitió que las imágenes obtenidas nunca debieron captarse ni difundirse.

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"En nombre de Jotax y la producción de Primicias Ya, queremos pedir disculpas a Nicolás Occhiato y a todo el equipo de Luzu TV por la intromisión en su privacidad y la posterior difusión de esas imágenes", comenzó el comunicado. La empresa reconoció que "una colaboradora externa traspasó un límite y no se cumplieron los protocolos periodísticos que Jotax aplica habitualmente en sus procesos de producción y verificación de contenidos".

El episodio se desencadenó cuando Momi Giardina bajó de su habitación luego de dormir la siesta y encontró a la periodista en el living de la propiedad. Occhiato confrontó a la mujer, quien lejos de retirarse comenzó a filmar el intercambio con su teléfono y amenazó con llamar a la policía. La situación se agravó cuando un hombre que la acompañaba desde el exterior se sumó al cruce de manera violenta.

El video del enfrentamiento se viralizó rápidamente en redes sociales y obligó a la productora a tomar posición pública. "Lamentamos profundamente el mal momento que esta situación les generó y que luego se vio amplificado en las redes sociales. Les hacemos llegar nuestras más sinceras disculpas", cerró el comunicado de Jotax.

Qué había dicho Nico Occhiato por la periodista que se metió a su casa sin permiso

Antes de que la productora emitiera su descargo, Nicolás Occhiato había publicado un extenso texto en X donde relató lo ocurrido con indignación. "Esto ya pasa cualquier límite. Momi bajó por la escalera de su habitación después de dormir la siesta y se encontró en el living de nuestra casa a esta 'periodista' de Primicias Ya", escribió, dejando en claro que la mujer había ingresado sin la autorización de ninguno de los ocupantes de la propiedad.

El conductor explicó que al confrontarla, la periodista inmediatamente comenzó a grabar para provocar una reacción que pudiera difundir. "Fui a decirle que era una desubicada y automáticamente me empezó a filmar, buscando una reacción para escracharnos", afirmó. La situación escaló cuando un hombre que la acompañaba desde afuera se acercó de manera amenazante. "Se bajó otro tipo de un auto que estaba con ella y se puso bastante violento, diciéndonos que la habíamos tratado de ladrona, cuando jamás le dijimos eso", aclaró Occhiato.

La periodista, por otra parte, se defendió argumentando que alguien le había dado paso. "Toco la puerta y había un chico que yo no sé quién es y le dije 'Hola, disculpá. ¿Hay alguno de los chicos de Luzu que quiero hablar con ellos?'. Y me dijo 'sí, hablá con mi mamá'", explicó en el video. Occhiato le aclaró que esa persona no tenía autorización para permitirle el ingreso.

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