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Fernando Burlando reveló un detalle clave sobre la relación entre Nico Occhiato y Flor Peña tras el escándalo

El abogado de la actriz detalló que en el contrato con Luzu había “ciertas condiciones” que no se cumplieron. “Flor no está bien hoy, está realmente muy golpeada, atravesada por el dolor”, aseguró.

Fernando Burando volvió a hacer hincapié que Flor Peña le podría hacer juicio a Nico Occhiato.

Fernando Burando volvió a hacer hincapié que Flor Peña le podría hacer juicio a Nico Occhiato.

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El abogado, Fernando Burlando, volvió a hablar de cómo quedó la relación laboral entre Florencia Peña y Nicolás Occhiato tras el escándalo de la fake news sobre la muerte del papá de Lionel Messi, que terminó con la salida de la actriz en la de la conducción de su programa en Luzu.

La defensa cuestiona la doble vara de Occhiato. 
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Burlando dio detalles sobre las acciones que tomará Flor Peña contra Luzu TV y Nico Occhiato

El letrado estuvo de invitado en la mesa de Mirtha Legrand, quien, como siempre, no tuvo miedo a preguntar y le consultó por el monto millonario que la conductora de El Show del Verano le habría exigido a Occhiato tras haber sido desvinculada de la productora.

Según había trascendido, la actriz le habría reclamado una indemnización de 200 millones de pesos después de que el ciclo fuera levantado. En esa línea, si bien Burlando evitó confirmar el monto, sí explicó que el monto está relacionado con lo que cobraba, “con los beneficios que tenía”. “Y todavía no entramos a evaluar el daño que se le provocó porque ella está muy golpeada”, remarcó.

“Ella no está bien, está realmente muy golpeada, atravesada por el dolor”, aseguró el profesional y consultado por La Chiqui si Flor le realizará juicio a el canal de stream, Burlando fue claro y contundente: “Sí, está en condiciones de hacerlo. Hubo una rescisión en la que Florencia no tenía ningún tipo de voluntad”.

Por otro lado, el letrado expuso su punto de vista sobre la decisión que tomaron las autoridades de Luzu y lo catalogó como “un poco apresurada”, porque la actriz “es una persona de bien que cometió un error y había un contrato firmado con condiciones específicas”.

Por último, reveló que el conflicto todavía no está cerrado y que ambas partes siguen manteniendo conversaciones para intentar resolver la situación: “Hasta el día de hoy sigue llorando. Estamos hablando con las autoridades de Luzu y hay buen diálogo”.

Ángel de Brito reveló la intimidad de Flor Peña a días del escándalo en Luzu TV

Tras el escándalo, Ángel de Brito dio a conocer en LAM (América TV) detalles sobre lo que estaría viviendo Florencia Peña puertas adentro luego de su salida de Luzu TV, y apuntó directamente contra quienes la rodean.

Según comentó, sus amigos más cercanos la habrían dejado sola. "Entiendo que le debe joder mucho, conociéndola, porque la conozco hace mucho, que la hayan dejado sola sus amigos", afirmó el conductor.

"Todos. Uno por uno. Esos que dicen ser sus amigos todo el tiempo y que la quieren mucho, nadie. Ni una pu… palabra de ninguno", remarcó De Brito, sin dar nombres pero dejando en claro que se refería a figuras de peso dentro del círculo íntimo de la actriz. Aunque no los identificó, fuentes cercanas al medio señalan a Marley, la Negra Vernaci, Humberto Tortonese y Lizy Tagliani como parte de ese entorno que se mantuvo en silencio.

Para hacer más gráfico su punto, el conductor apeló a un ejemplo personal: "Si a vos te pasa algo, Barby o a vos Brey, y viene América o Mandarina y me dicen 'no hables del tema', a mí me va a chu…un huevo y voy a hablar todo lo que quiero igual". Y remató: "Son todos buenos, divinos, amigos de toda la vida, nos metemos en la pileta y en el jacuzzi, pero solísima. Eso le debe joder muchísimo".

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