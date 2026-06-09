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Polémica en el documental de las parejas de la Selección: por qué una de las mujeres pidió que la eliminen

El contenido apenas acaba de estrenarse y ya acumula tensiones que van más allá de la pantalla. Lo que quedó afuera del material grabado genera tanto interés como lo que finalmente llegó al público.

Yanina Latorre dio a conocer en en SQP los detalles del episodio.

Yanina Latorre dio a conocer en en SQP los detalles del episodio.

Redes sociales

El estreno de Muchachas en Telefe llegó además con una polémica que opacó parte del lanzamiento, ya que Ailén Cova, pareja de Alexis Mac Allister, habría participado de las grabaciones pero luego solicitó que eliminaran su material. El documental, que narra la vida de algunas de las esposas de los campeones del mundo, debutó con su primer capítulo este fin de semana con la participación de Valentina Cervantes, Agustina Gandolfo, Emilia Ferrero, Muriel López Benítez, Sabrina Di Marzo y Agustina Bacerano.

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Yanina Latorre dio a conocer en en SQP los detalles del episodio: "Firmó, grabó y después se arrepintió". Según explicó, Cova devolvió el dinero que había cobrado por su participación, las involucradas habrían recibido 10 mil dólares, y la madre de Mac Allister, que también había grabado escenas, tomó la misma decisión.

La conductora atribuyó el arrepentimiento al impacto de las críticas que ella recibe habitualmente en redes sociales. "Fue por el hate que recibe en redes. Hablé con muchas botineras, me dijeron que es divina, amorosa, pero no se da con nadie", detalló Latorre. A eso se sumaría, según la conductora, un "complejo de culpa" vinculado a su historia con Camila Mayan, ex pareja de Mac Allister.

Yanina Latorre también comentó que la pareja del mediocampista del Liverpool no forma parte del grupo de WhatsApp que las mujeres de la Selección armaron durante el Mundial, lo que remarca la imagen de una distancia sostenida con el resto del grupo. Por otro lado, a Agustina Bacerano, separada de Germán Pezzella en medio de un escándalo, le habrían ofrecido bajarse del documental, pero prefirió mantener su participación.

Ailen Cova Alexis Mac Allister
Ailén Cova y Alexis Mac Allister.

Ailén Cova y Alexis Mac Allister.

Qué dijo Camila Mayan sobre la ausencia de Ailén Cova en el documental

Camila Mayan fue consultada en el mismo programa sobre el tema y dejó en claro que no tuvo ninguna injerencia en la decisión de Ailén Cova. Su respuesta fue directa y marcó distancia de cualquier responsabilidad. "No sé qué te puedo decir al respecto. Siempre pienso si hablo o no, no hay una respuesta correcta. No entiendo por qué tengo que dar la cara por otra persona. Para el resto y para mí es incómoda", expresó la modelo.

Camila Mayán

Luego fue más tajante al referirse a la situación en términos generales: "Yo cuando no estoy segura de hacer algo, pienso en si hice algo malo a alguien por esto. Si el resto no puede responder esa pregunta a sí mismo... es algo que yo no puedo responder", afirmó.

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