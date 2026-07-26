26 de julio de 2026 Inicio
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Para el gobierno alemán, el atropello masivo fue un "ataque terrorista islamista"

El ministro de Interior, Alexander Dobrindt, elevó a 29 el balance de heridos tras la catástrofe de la marcha del Orgullo durante el sábado por la tarde. Mientras avanza la investigación, ordenaron la captura del sospechoso del siniestro, Abdul.B.

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Alexander Dobrindt brindó una conferencia de prensa.

Alexander Dobrindt brindó una conferencia de prensa.

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En una rueda de prensa que tuvo lugar en las inmediaciones del parque Tiergarten, escenario de la marcha, el funcionario elevó el saldo de víctimas y confirmó que varias de ellas se encuentran en estado grave, luego de que una furgoneta embistiera a los asistentes.

Las autoridades alemanas desplegaron un intensivo operativo de búsqueda para dar con el principal sospechoso, identificado como Abdul B. y señalado por medios locales como 'Der Spiegel' y 'Bild' por sus presuntas simpatías con el grupo yihadista Estado Islámico.

El cerco policial para capturar al conductor se extendió rápidamente a las fronteras, aeropuertos y estaciones de tren de todo el país. En paralelo, el canciller Friedrich Merz condenó el hecho y prometió una investigación exhaustiva para castigar el indignante accionar.

La polic&iacute;a despleg&oacute; un masivo operativo y busca al conductor, quien habr&iacute;a huido a pie tras el impacto.

La policía desplegó un masivo operativo y busca al conductor, quien habría huido a pie tras el impacto.

En el marco de la investigación, las fuerzas de seguridad detuvieron a un ciudadano iraní en calidad de presunto cómplice, según informaron la cadena regional RBB y la revista Focus. De acuerdo con fuentes cercanas al caso, el individuo viajaba en el asiento del copiloto al momento del ataque y actualmente permanece bajo custodia provisional. Ante la posibilidad de ataques de imitadores, el ministro Dobrindt instó a los organizadores de eventos multitudinarios a reevaluar y reforzar de inmediato sus esquemas de seguridad.

Ordenaron la captura del sospechoso del atropellamiento masivo en Berlín durante el Día del Orgullo

La Policía y la Fiscalía de Berlín emitieron una orden de búsqueda y captura contra Abdul B., acusado de ser el presunto responsable del atropellamiento masivo ocurrido durante las celebraciones del Día del Orgullo en la capital alemana.

El episodio ocurrió el sábado por la noche, cerca de las 22, cuando una camioneta blanca ingresó al parque Tiergarten y embistió a varias personas antes de impactar contra un árbol. En las inmediaciones se desarrollaba el Christopher Street Day, una de las principales celebraciones del colectivo LGBTQ+ en Europa, que había convocado a cientos de miles de asistentes.

Tras el ataque, las autoridades suspendieron el evento y solicitaron a los participantes que abandonaran la zona. La Policía también informó que se registraron personas heridas por arma blanca y que uno o más ocupantes del vehículo habrían escapado después del impacto.

El sospechoso es descrito como un joven de 21 años, de aproximadamente 1,90 metros de altura, delgado y de cabello negro. Según la descripción difundida por las autoridades, al momento del hecho vestía una remera negra con capucha y pantalones blancos.

La Policía pidió colaboración para localizarlo y alertó que podría estar armado y representar un peligro. "La policía conoce al sospechoso", señaló el portavoz Florian Nath, quien confirmó que Abdul B. tendría vínculos con círculos islamistas de Berlín. Por el momento, los investigadores no determinaron públicamente cuál habría sido el móvil del ataque.

Quién es Abdul B., el principal sospechoso

De acuerdo con información publicada por medios alemanes, Abdul B. ya había sido investigado y condenado por delitos vinculados con actividades extremistas. Según Bild y Der Spiegel, el joven habría viajado el año pasado a Medio Oriente con la intención de incorporarse al grupo terrorista Estado Islámico (ISIS), aunque el intento no habría prosperado.

Posteriormente, habría recibido una condena en Alemania por la preparación de un acto grave de violencia subversiva. Las autoridades investigan ahora sus antecedentes y sus posibles vínculos con grupos islamistas para determinar qué relación tienen con el atropellamiento.

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