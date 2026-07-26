26 de julio de 2026 Inicio
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Tras una carrera olvidable, Franco Colapinto terminó 15° en el Gran Premio de Hungría de la Fórmula 1

El piloto de Alpine sufrió algunas dificultades en su monoplaza a lo largo de toda la mañana, cayó dos posiciones respecto de la largada y llegó por detrás de los dos Aston Martin. Pierre Gasly finalizó 12°. Lando Norris se quedó con la victoria.

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Colapinto terminó 15° en Hungría

Colapinto terminó 15° en Hungría


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Franco Colapinto se colocó 15° en el Gran Premio de Hungría de la Fórmula 1. En una carrera olvidable y con serias dificultades técnicas, el piloto de Alpine se ubicó dos posiciones por debajo de la largada, incluso detrás de los dos Aston Martin.

La F1 vuelve al circuito de Sepang tras varios años de ausencia.
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En el arranque, Franco logró contener el ataque inicial de Gabriel Bortoleto (quien largaba 14°) y se acomodó por detrás de su compañero de equipo, Pierre Gasly, que finalizó en el 12° puesto. Pero luego, Hungaroring se convirtió en una pesadilla.

Al llegar a la cuarta curva en medio de un intenso mano a mano con el brasileño de Audi, Colapinto se fue ancho en la pista, cediendo la posición no solo ante Bortoleto sino también frente a Esteban Ocon. A partir de ese momento, la jornada se volvió inviable para la escudería de Enstone: la falta de ritmo del Alpine A526 fue alarmante durante todo el trayecto, obligando al argentino a girar con lapsos muy lentos y sufriendo constantes problemas de adherencia en el asfalto magiar.

"Largué bien, pero me quedé atrás de Pierre. Fue muy lento y después perdí ritmo. Iba muy muy despacio, no tenía nada de lindo esta carrera. Cuando ponía la goma no tenía mucho grip así que hay que entender por qué", lamentó sobre el cierre de la carrera.

La victoria de esta etapa quedó en manos de Lando Norris con McLaren, seguido por Max Verstappen y Andrea Kimi Antonelli en el podio. Es el primer triunfo de Norris en la temporada.

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1

Como se trató de la última carrera previo al parate de verano, la acción se reanudará recién a finales de agosto, en el Gran Premio de Países Bajos del 21 al 23 de agosto, el mítico trazado de Zandvoort.

Además, el ente del automovilismo mundial anunció que el GP de Bahréin cambiará de sede y lo albergará Malasia, del 2 al 4 de octubre

El calendario completo de la Fórmula 1

  • Gran Premio de Países Bajos: del 21 al 23 de agosto
  • Gran Premio de Italia: del 4 al 6 de septiembre
  • Gran Premio de España: del 11 al 13 de septiembre
  • Gran Premio de Azerbaiyán: del 24 al 26 de septiembre
  • Gran Premio de Malasia: 2 al 4 de octubre
  • Gran Premio de Singapur: del 9 a 11 de octubre
  • Gran Premio de Estados Unidos: del 23 al 25 de octubre
  • Gran Premio de México: del 30 de octubre al 1° de noviembre
  • Gran Premio de Brasil: del 6 al 8 de noviembre
  • Gran Premio de Las Vegas: del 19 al 21 de noviembre
  • Gran Premio de Qatar: del 27 al 29 de noviembre
  • Gran Premio de Abu Dhabi: del 4 al 6 de diciembre

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