Tras una carrera olvidable, Franco Colapinto terminó 15° en el Gran Premio de Hungría de la Fórmula 1 El piloto de Alpine sufrió algunas dificultades en su monoplaza a lo largo de toda la mañana, cayó dos posiciones respecto de la largada y llegó por detrás de los dos Aston Martin. Pierre Gasly finalizó 12°. Lando Norris se quedó con la victoria. Por Agregar C5N en









Colapinto terminó 15° en Hungría

X | Alpine

Franco Colapinto se colocó 15° en el Gran Premio de Hungría de la Fórmula 1. En una carrera olvidable y con serias dificultades técnicas, el piloto de Alpine se ubicó dos posiciones por debajo de la largada, incluso detrás de los dos Aston Martin.

En el arranque, Franco logró contener el ataque inicial de Gabriel Bortoleto (quien largaba 14°) y se acomodó por detrás de su compañero de equipo, Pierre Gasly, que finalizó en el 12° puesto. Pero luego, Hungaroring se convirtió en una pesadilla.

Al llegar a la cuarta curva en medio de un intenso mano a mano con el brasileño de Audi, Colapinto se fue ancho en la pista, cediendo la posición no solo ante Bortoleto sino también frente a Esteban Ocon. A partir de ese momento, la jornada se volvió inviable para la escudería de Enstone: la falta de ritmo del Alpine A526 fue alarmante durante todo el trayecto, obligando al argentino a girar con lapsos muy lentos y sufriendo constantes problemas de adherencia en el asfalto magiar.

"Largué bien, pero me quedé atrás de Pierre. Fue muy lento y después perdí ritmo. Iba muy muy despacio, no tenía nada de lindo esta carrera. Cuando ponía la goma no tenía mucho grip así que hay que entender por qué", lamentó sobre el cierre de la carrera.

"FALTÓ RITMO". Franco Colapinto analizó el rendimiento de su Alpine luego de quedar 15° en el Gran Premio de Hungría.



#HungarianGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/RdHezR1gSQ — SportsCenter (@SC_ESPN) July 26, 2026 La victoria de esta etapa quedó en manos de Lando Norris con McLaren, seguido por Max Verstappen y Andrea Kimi Antonelli en el podio. Es el primer triunfo de Norris en la temporada.