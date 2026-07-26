Mar del Plata: vecinos hartos de las "picadas ilegales" en la ruta 88 desataron una ola de denuncias

Las noches en la ruta 88 se volvieron un peligro latente, aseguraron los vecinos de Mar del Plata donde las picadas ilegales se repiten una y otra vez. Al reclamar en una garita policial, la respuesta de la policía fue desalentadora: “se nos escapan”. Hartos de que cada noche ocurra lo mismo, desataron una ola de denuncias en redes sociales.
Una lectora del portal marplatense 0223 relató que el viernes, a la altura del barrio Don Emilio rumbo a Batán, varias motos interrumpieron el tránsito y obligaron a los autos a frenar. “Casi chocamos y nos patearon el auto”, contó, al describir el momento de tensión que vivió junto a otras personas mientras los motociclistas corrían carreras clandestinas.
Tras el episodio en la ruta 88, los automovilistas afectados se acercaron a la garita policial ubicada junto a la estación de servicio para reclamar. Allí se toparon con otra familia que también había sufrido situaciones similares. A su vez, otra vecina, que vive a pocas cuadras, contó que las carreras clandestinas se repiten “casi todas las noches” y que ya había pedido intervención al Centro de Operaciones y Monitoreo, aunque nunca obtuvo una respuesta concreta.
Según relataron, los efectivos de la garita admitieron que cuando se da aviso a los patrulleros, los motociclistas suelen escapar y que su tarea se limita al perímetro inmediato donde están apostados. La denuncia reciente se sumó a una catarata de reclamos que advierten sobre el riesgo extremo que enfrentan quienes circulan por la zona.