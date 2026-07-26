Mar del Plata: vecinos hartos de las "picadas ilegales" en la ruta 88 desataron una ola de denuncias Noche tras noche, motoqueros cortan la ruta para correr picadas ilegales y transforman el asfalto en una trampa mortal para automovilistas y peatones de la zona. Por Agregar C5N en









Según los vecinos de la zona, los motoqueros cortan la ruta por las noches para hacer carreras clandestinas.

Las noches en la ruta 88 se volvieron un peligro latente, aseguraron los vecinos de Mar del Plata donde las picadas ilegales se repiten una y otra vez. Al reclamar en una garita policial, la respuesta de la policía fue desalentadora: “se nos escapan”. Hartos de que cada noche ocurra lo mismo, desataron una ola de denuncias en redes sociales.

Una lectora del portal marplatense 0223 relató que el viernes, a la altura del barrio Don Emilio rumbo a Batán, varias motos interrumpieron el tránsito y obligaron a los autos a frenar. “Casi chocamos y nos patearon el auto”, contó, al describir el momento de tensión que vivió junto a otras personas mientras los motociclistas corrían carreras clandestinas.

#Video así son las picadas en la Ruta 88 donde denuncian que motos bloquean el paso de vehículos pic.twitter.com/vjH8wnh4ZG — 0223 (@0223comar) July 25, 2026 Tras el episodio en la ruta 88, los automovilistas afectados se acercaron a la garita policial ubicada junto a la estación de servicio para reclamar. Allí se toparon con otra familia que también había sufrido situaciones similares. A su vez, otra vecina, que vive a pocas cuadras, contó que las carreras clandestinas se repiten “casi todas las noches” y que ya había pedido intervención al Centro de Operaciones y Monitoreo, aunque nunca obtuvo una respuesta concreta.

Según relataron, los efectivos de la garita admitieron que cuando se da aviso a los patrulleros, los motociclistas suelen escapar y que su tarea se limita al perímetro inmediato donde están apostados. La denuncia reciente se sumó a una catarata de reclamos que advierten sobre el riesgo extremo que enfrentan quienes circulan por la zona.