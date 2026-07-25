Lionel Messi presenció un partido del ascenso, en su primera aparición pública tras el Mundial 2026

El capitán de la Selección argentina aprovechó sus días de descanso para presenciar un encuentro de Leones FC, la institución que administra su familia, en Arroyo Seco.

En sus vacaciones, Lionel Messi estuvo presente en un partido que se jugó en Rosario.

Luego de la final del Mundial 2026, Lionel Messi volvió a mostrarse en público durante sus vacaciones en Rosario. El capitán de la Selección argentina asistió este sábado a un partido de Leones FC, la institución vinculada a su familia, en lo que representó su primera aparición tras el subcampeonato conseguido frente a España.

El rosarino siguió desde una de las tribunas del Club Atlético Unión de Arroyo Seco el encuentro entre Leones FC y Central Córdoba de Rosario, correspondiente a la 21ª fecha de la Primera C Metropolitana, acompañado por su hijo Mateo y con el tradicional mate en la mano.

Aunque el resultado no fue el esperado para el equipo de su familia, que cayó por 2 a 0, Messi se mostró distendido durante toda la jornada. Vestido con ropa deportiva y un abrigo negro con capucha, compartió el partido junto a otros espectadores que advirtieron su presencia en el estadio.

MESSI DIJO PRESENTE EN LEONES Lionel Messi asistió al partido de Leones de Rosario FC, el club del que es propietario. pic.twitter.com/RMQAzQ6VJN

Leones FC comenzó a competir esta temporada en la cuarta categoría del fútbol argentino y tiene una fuerte participación de la familia Messi en su conducción. El presidente es Matías Horacio Messi, mientras que María Sol integra la comisión directiva y Tomás Matías ocupa un cargo como revisor de cuentas suplente.

Después del Mundial 2026, los integrantes de la Selección argentina regresaron junto a sus familias o retomaron la preparación con sus respectivos clubes, aunque en las últimas horas se conoció el obsequio que Lionel Messi les entregó a cada uno de los futbolistas como recuerdo del certamen.

La revelación llegó a través de Kelci Rose, pareja del defensor Marcos Senesi, quien publicó un video en su cuenta de TikTok @kelci.rose para mostrar el presente recibido y expresó: "Necesito mostrarles algo realmente genial, lo van a amar".

Más tarde, la joven exhibió una funda matera personalizada con el nombre del defensor y explicó: "Seguramente me vieron poner esto en mis historias de Instagram. Esto es un bolso personalizado de Marcos, que tiene su nombre en él", antes de aclarar que todos los integrantes del plantel recibieron el mismo regalo.

Al abrir el bolso aparecieron un termo Stanley dorado, un mate del mismo color, una bombilla y un paquete de yerba. "Marcos me lo dio para mantenerlo a salvo y llevarlo de regreso a Miami", aseguró Kelci, quien finalmente definió el obsequio como "Un regalo genial".