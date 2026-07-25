El contundente mensaje de Gastón Edul tras perder ante Edu Aguirre en La velada del año Con abucheos de fondo, el periodista dedicó unas sentidas palabras con guiños a Lionel Messi y reivindicó la soberanía nacional sobre las Malvinas. Agregar C5N en









Edul le pidió al capitán de la Selección que siga vistiendo la camiseta albiceleste. Redes sociales

El periodista deportivo Gastón Edul protagonizó uno de los combates más fuertes de La Velada del Año 6, en la ciudad española de Sevilla. Después de tres intensos rounds de boxeo amateur, perdió ante el español Edu Aguirre tras el fallo de los jueces.

El mediático cronista vivió un clima tenso, con abucheos, pero aún así tomó el micrófono sobre el ring e hizo una defensa del orgullo nacional: "Estar acá en nombre de la Argentina, en un país tan lejano como es España... sentir esto, que la gente me silbe, a los argentinos que tenemos unos huevos así es lo que más nos gusta. Preferimos esto porque en las malas los argentinos ponemos huevos”, dijo ante los silbidos.

Gaston Edul: "Las Malvinas son Argentinas, aguante Leo Messi y vamos Argentina la concha de su madre"



Argentina es el mejor país del mundo#LaVeladaDelAñoVI pic.twitter.com/zsdMl4F1xc — Martin (@martinv0x) July 25, 2026 Además, pidió un revancha en igualdad de condiciones y aprovechó para reivindicar que "las Malvinas son argentinas", y le dedicó unas palabras al capital de la Selección argentina, Lionel Messi: “Leo, nuestro placer y disfrute es que juegues en la Selección; no importa si ganás o perdés. Ojalá te puedas quedar porque lo disfrutamos de corazón”.