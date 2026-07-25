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El contundente mensaje de Gastón Edul tras perder ante Edu Aguirre en La velada del año

Con abucheos de fondo, el periodista dedicó unas sentidas palabras con guiños a Lionel Messi y reivindicó la soberanía nacional sobre las Malvinas.

Edul le pidió al capitán de la Selección que siga vistiendo la camiseta albiceleste.

Edul le pidió al capitán de la Selección que siga vistiendo la camiseta albiceleste.

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El periodista deportivo Gastón Edul protagonizó uno de los combates más fuertes de La Velada del Año 6, en la ciudad española de Sevilla. Después de tres intensos rounds de boxeo amateur, perdió ante el español Edu Aguirre tras el fallo de los jueces.

El realizador de clásicos de los 80 y 90 falleció a los 74 años en su casa de San Diego.
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El mediático cronista vivió un clima tenso, con abucheos, pero aún así tomó el micrófono sobre el ring e hizo una defensa del orgullo nacional: "Estar acá en nombre de la Argentina, en un país tan lejano como es España... sentir esto, que la gente me silbe, a los argentinos que tenemos unos huevos así es lo que más nos gusta. Preferimos esto porque en las malas los argentinos ponemos huevos”, dijo ante los silbidos.

Además, pidió un revancha en igualdad de condiciones y aprovechó para reivindicar que "las Malvinas son argentinas", y le dedicó unas palabras al capital de la Selección argentina, Lionel Messi: “Leo, nuestro placer y disfrute es que juegues en la Selección; no importa si ganás o perdés. Ojalá te puedas quedar porque lo disfrutamos de corazón”.

Minutos después, hizo un emtivo posteo en X donde habló de su preparación durante meses para este nuevo evento del streamer Ibai Llanos, este sábado 25 de julio en el Estadio La Cartuja de Sevilla con diez combates y artistas internacionales.

"Gracias de corazón a todos los que siguieron. Quería ganar de visitante para todos ustedes. Solo me importó eso por 5 meses. Entrené sin dormir en todo el Mundial para ganar hoy. Las Malvinas son Argentinas y los argentinos y sudamericanos tenemos más corazón que todos.", cerró el periodista.

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