"Fin de la estafa": Javier Milei explicó los principales puntos de la reforma del Banco Central En una nota publicada en un medio periodístico, argumentó que la iniciativa "pondrá fin a 91 años de robo y dará lugar a un renacer de prosperidad". Los ejes plantean limitar la emisión monetaria, reforzar la independencia de la autoridad monetaria y eliminar las Letras Intransferibles. Por Agregar C5N en









Milei busca reformar la Carta Orgánica del Banco Central.

Previo a su participación en La Rural, el presidente Javier Milei publicó este domingo una columna de opinión en un medio de comunicación donde defiende y explica los principales puntos sobre la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que el Gobierno ya se encuentra trabajando y deberá ser enviada al Congreso de la Nación luego del receso invernal.

"Fin de la estafa vía BCRA. Mi nota en Clarín sobre las bases de la reforma que estamos impulsando de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina. Un cambio que pondrá fin a 91 años de robo y dará lugar a un renacer de prosperidad. Viva la libertad carajo", publicó el jefe de Estado a compartir el artículo en X.

Entre los principales ejes planteados por el Presidente se encuentra la limitación a la entidad de la emisión monetaria, reforzar la independencia de BCRA y la eliminación de las Letras Intransferibles. Para Milei, "el BCRA no sólo no cumplió con su objetivo, sino que la obscenidad del registro hace ineludible el debate acerca de si debiera existir o no un Banco Central y de decidirse su existencia, bajo qué reglas debería operar".

FIN DE LA ESTAFA VÍA BCRA

Mi nota en @clarincom sobre las bases de la reforma que estamos impulsando de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina. Un cambio que pondrá fin a 91 años de robo y dará lugar a un renacer de prosperidad.

VIVA LA LIBERTAD CARAJO! https://t.co/1FZ8NE9BIJ — Javier Milei (@JMilei) July 26, 2026 En el inicio, el escrito del Presidente pone el eje en la responsabilidad del BCRA en el proceso de inflación y lo hace responsable del deterioro del peso desde la creación de la autoridad monetaria en 1935. En este marco, aseguró que Argentina necesita un nuevo marco institucional para impedir que la política vuelva a financiar el gasto público con emisión monetaria.

Para Milei, la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central, mantener el déficit cero, lograr aprobar el mecanismo de shutdown, junto con una nueva ley de mercado de capitales y la desregulación del mercado de seguros, impedirá que futuros gobiernos recurran a la emisión para cubrir desequilibrios fiscales.