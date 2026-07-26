26 de julio de 2026 Inicio
En Vivo

Un integrante de la Selección contó la verdad detrás de las sospechas tras la final entre Argentina y España: qué dijo

Luego de las especulaciones que surgieron tras la derrota de la Selección en la final del Mundial, un integrante del equipo argentino dio su versión de los hechos.

Por
Un integrante de la Selección contó la verdad detrás de las sospechas tras la final entre Argentina y España: qué dijo

Un integrante de la Selección contó la verdad detrás de las sospechas tras la final entre Argentina y España: qué dijo

X: @Argentina

Las especulaciones que aparecieron en redes sociales después de la derrota de la Selección argentina ante España en la final del Mundial 2026 volvieron a ser rechazadas por un integrante del cuerpo técnico. Matías Manna, analista de videos del equipo dirigido por Lionel Scaloni, negó que hubiera ocurrido alguna situación ajena a lo estrictamente deportivo y sostuvo que el resultado se definió por lo sucedido durante el partido.

El insólito cartel que la familia de Scaloni puso en su casa de Pujato para avisar que el técnico de la Selección ya no está en la ciudad
Te puede interesar:

La familia de Scaloni tuvo que avisar con un insólito cartel que el DT ya no está en la ciudad

En diálogo con Urbana Play, Manna se refirió a las versiones que surgieron tras el 1-0 de España en el tiempo suplementario. Algunas de esas teorías se habían instalado a partir de imágenes registradas en el vestuario argentino y de la arenga que Lionel Messi realizó antes del encuentro.

“Son cosas que pasan cuando uno pierde, a lo mejor, o sospecha que puede llegar a haber. Sobre todo en las redes de hoy está todo filmado en todo momento. Entonces, si alguien dice algo, ya empiezan a buscarle la vuelta”, explicó el integrante del cuerpo técnico.

En ese sentido, Manna consideró que no hay motivos para buscar explicaciones por fuera del desarrollo del encuentro. “Pasó lo que pasó en el campo de juego, felicitar al que le fue mejor en ese partido y seguir adelante”, afirmó.

De esta manera, el analista se sumó a las declaraciones realizadas previamente por Scaloni, Roberto Ayala y distintos jugadores del plantel, quienes también descartaron que algún episodio extradeportivo hubiera condicionado el desenlace de la final.

La autocrítica de Matías Manna y el reconocimiento a España

Durante la entrevista, Manna también analizó el rendimiento de la Selección y admitió la superioridad del conjunto español. El integrante del cuerpo técnico contó que volvió a mirar el partido en varias oportunidades y señaló que, al igual que le ocurrió con la final del Mundial 2022, evitó observar en detalle el tiempo suplementario debido a la carga emocional.

“Vi la final dos o tres veces más. En el 2022 me pasó lo mismo. No vi la prórroga de esa final y de esta tampoco, pasaron muchas cosas ahí. Es muy emocional la prórroga, no hay tantas cosas tácticas ahí, que es lo que intento buscar”, relató.

Finalmente, Manna fue contundente al evaluar el desempeño del rival: “España fue muy superior”. Sin embargo, también destacó la identidad futbolística de la Selección argentina y expresó su deseo de que ese estilo se mantenga en las próximas generaciones.

“Fueron superiores durante el partido, pero Argentina puede hacerlo. Hay un estilo de Argentina, una manera de jugar, de juntarse a través de los pases que ojalá dentro de 15 años sigan jugando de la misma manera. Los chicos en las divisiones inferiores están jugando así”, concluyó.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Ducatenzeiler sobre las teorías conspirativas del Mundial: "Los jugadores mandaron mensajes encriptados"

Nicolás Otamendi volvió a River. 

Del esperado debut al fuerte reclamo al árbitro: así fue el reestreno de Nicolás Otamendi en River

En sus vacaciones, Lionel Messi estuvo presente en un partido que se jugó en Rosario. 

Messi presenció un partido del ascenso, en su primera aparición pública tras el Mundial

Edul le pidió al capitán de la Selección que siga vistiendo la camiseta albiceleste.

El contundente mensaje de Gastón Edul tras perder ante Edu Aguirre en La velada del año

se supo la cita impostergable de scaloni en pujato tras el mundial: tengo turno

Se supo la cita impostergable de Scaloni en Pujato tras el Mundial: "Tengo turno"

Gavi habló sobre su pelea con Leandro Paredes. 

Qué dijo el jugador de España sobre la agresión de Paredes en la final del Mundial

Rating Cero

En la actualidad, el exactor vive en situación de calle y su caso reaparece con frecuencia en redes sociales, donde nuevas imágenes generan preocupación entre los usuarios. 

Fue una estrella en una serie adolescente de Nickelodeon pero hoy vive en situación de calle: de quien se trata

La cantante española eligió el Dior Book Tote, un modelo icónico de la casa francesa que se destaca por su diseño exclusivo y su presencia dentro del universo del lujo.

Así es el bolso de la marca Dior que lució Rosalía y fue furor: cuánto cuesta

Emily Ratajkowski no solo llama la atención por su carrera como la influencer, celebridad y empresaria, sino también por el estilo de su casa.

Cómo es la casa de Emily Ratajkowski que causó furor por sus detalles

Lali y su apoyo a Rosalía.

Lali Espósito defendió a Rosalía tras el escándalo en redes sociales

¿Wanda Nara y Martín Migueles vuelven a estar juntos?

Se filtró la foto de Wanda Nara y Martín Migueles que confirmaría la reconciliación

La actriz apostó por un look sencillo para una salida de invierno.

"No-makeup": así fue el look de Marcela Kloosterboer que sorprende en el invierno de 2026

últimas noticias

Axel Kicillof junto a Lula da Silva.

Kicillof cruzó a Milei tras los ataques contra Lula: "No representa el sentir del pueblo argentino"

Hace 11 minutos
Milei volvió a apuntar contra el gobierno de Brasil. 

Milei denunció que el gobierno de Brasil puso plata en la campaña antiargentina

Hace 15 minutos
En la actualidad, el exactor vive en situación de calle y su caso reaparece con frecuencia en redes sociales, donde nuevas imágenes generan preocupación entre los usuarios. 

Fue una estrella en una serie adolescente de Nickelodeon pero hoy vive en situación de calle: de quien se trata

Hace 19 minutos
Un integrante de la Selección contó la verdad detrás de las sospechas tras la final entre Argentina y España: qué dijo

Un integrante de la Selección contó la verdad detrás de las sospechas tras la final entre Argentina y España: qué dijo

Hace 21 minutos
La vicepresidenta Victoria Villarruel.

Por qué finalmente Victoria Villarruel no estuvo en La Rural

Hace 27 minutos