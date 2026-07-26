Luego de las especulaciones que surgieron tras la derrota de la Selección en la final del Mundial, un integrante del equipo argentino dio su versión de los hechos.

Un integrante de la Selección contó la verdad detrás de las sospechas tras la final entre Argentina y España: qué dijo

Las especulaciones que aparecieron en redes sociales después de la derrota de la Selección argentina ante España en la final del Mundial 2026 volvieron a ser rechazadas por un integrante del cuerpo técnico. Matías Manna , analista de videos del equipo dirigido por Lionel Scaloni , negó que hubiera ocurrido alguna situación ajena a lo estrictamente deportivo y sostuvo que el resultado se definió por lo sucedido durante el partido.

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En diálogo con Urbana Play, Manna se refirió a las versiones que surgieron tras el 1-0 de España en el tiempo suplementario. Algunas de esas teorías se habían instalado a partir de imágenes registradas en el vestuario argentino y de la arenga que Lionel Messi realizó antes del encuentro.

“Son cosas que pasan cuando uno pierde, a lo mejor, o sospecha que puede llegar a haber. Sobre todo en las redes de hoy está todo filmado en todo momento. Entonces, si alguien dice algo, ya empiezan a buscarle la vuelta”, explicó el integrante del cuerpo técnico.

En ese sentido, Manna consideró que no hay motivos para buscar explicaciones por fuera del desarrollo del encuentro. “ Pasó lo que pasó en el campo de juego, felicitar al que le fue mejor en ese partido y seguir adelante” , afirmó.

De esta manera, el analista se sumó a las declaraciones realizadas previamente por Scaloni, Roberto Ayala y distintos jugadores del plantel, quienes también descartaron que algún episodio extradeportivo hubiera condicionado el desenlace de la final.

La autocrítica de Matías Manna y el reconocimiento a España

Durante la entrevista, Manna también analizó el rendimiento de la Selección y admitió la superioridad del conjunto español. El integrante del cuerpo técnico contó que volvió a mirar el partido en varias oportunidades y señaló que, al igual que le ocurrió con la final del Mundial 2022, evitó observar en detalle el tiempo suplementario debido a la carga emocional.

“Vi la final dos o tres veces más. En el 2022 me pasó lo mismo. No vi la prórroga de esa final y de esta tampoco, pasaron muchas cosas ahí. Es muy emocional la prórroga, no hay tantas cosas tácticas ahí, que es lo que intento buscar”, relató.

Finalmente, Manna fue contundente al evaluar el desempeño del rival: “España fue muy superior”. Sin embargo, también destacó la identidad futbolística de la Selección argentina y expresó su deseo de que ese estilo se mantenga en las próximas generaciones.

“Fueron superiores durante el partido, pero Argentina puede hacerlo. Hay un estilo de Argentina, una manera de jugar, de juntarse a través de los pases que ojalá dentro de 15 años sigan jugando de la misma manera. Los chicos en las divisiones inferiores están jugando así”, concluyó.