26 de julio de 2026 Inicio
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Dani Olmo rechazó el pedido de disculpas del Ratón Ayala: "No está arrepentido"

El mediocampista español no aceptó las disculpas del miembro del cuerpo técnico de la Selección argentina y puso en duda la sinceridad de sus palabras. "Está faltando a la verdad", sostuvo.

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El Ratón enfurecido al final del partido entre Argentina y España. Dani Olmo festejando con la Copa del Mundo en mano.

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“Si alguien asegura que está arrepentido, pero después justifica un puñetazo afirmando que era como respuesta a algo que le dije, entonces seguramente no se arrepiente, porque está faltando a la verdad”, aseguró Dani Olmo en declaraciones a Diari de Terrassa. En ese sentido, también rechazó cualquier intento de acercamiento por parte del miembro del cuerpo técnico de la Scaloneta.

“No le dije nada, así que a mí no me hace ninguna falta que se disculpe. Lo que nos define realmente no es el error, sino el valor de asumirlo con humildad, verdad y dignidad”, y dejó en claro que no le interesa recibir unas disculpas cara a cara. Por último, marcó una diferencia entre el rol ético y deportivo, dejando entrever que el argentino faltó a los principios básicos de la competencia deportiva

La trascendencia del fútbol hace que los jugadores seamos un ejemplo para los niños y las nuevas generaciones, y eso comporta una gran responsabilidad. Queremos que estén orgullosos de cómo competimos, de cómo ganamos, pero sobre todo de nuestro comportamiento”, concluyó el atacante español.

Lo que la transmisión oficial no mostró: el cruce entre el Ratón Ayala y Dani Olmo

La conclusión de la final del Mundial 2026 desató una serie de incidentes sobre el césped tras el pitazo final. Mientras el entrenador Lionel Scaloni y su ayudante de campo Walter Samuel realizaban esfuerzos para calmar los ánimos de sus dirigidos, quienes reaccionaron ante las cargadas de los futbolistas europeos en la mitad de la cancha, un impensado altercado físico se robó la atención de los presentes a unos pocos metros del tumulto principal.

En medio del nerviosismo reinante en el Estadio MetLife de Nueva Jersey, el histórico y respetado miembro del cuerpo técnico de la Albiceleste Fabián "Ratón" Ayala protagonizó un inesperado altercado al abalanzarse directamente contra un rival en una secuencia que fue captada por la mirada atónita de los espectadores.

El asistente de la Selección argentina canalizó su frustración directamente sobre la figura de Dani Olmo, el atacante de la Roja. El "Ratón" sujetó con fuerza la indumentaria del mediocampista ofensivo y le propinó un golpe al futbolista, quien no llegó a reaccionar.

Afortunadamente, el cruce no derivó en un conflicto de mayor escala gracias a la rápida intervención del defensor Eric García, quien se encargó de separar a las partes tras haber mantenido segundos antes un fuerte cruce con el volante Leandro Paredes.

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