Patricia Bullrich defendió una nueva ley de propiedad privada y exigió eliminar las retenciones La senadora oficialista reclamó reformas legislativas para proteger el valor de las tierras frente a las usurpaciones. Además, vinculó la rentabilidad del sector agropecuario con un mayor control de las fronteras. Por Agregar C5N en









Patricia Bullrich, jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza.

La senadora Patricia Bullrich defendió reformas legislativas para fortalecer la propiedad privada y pidió eliminar los derechos de exportación. La funcionaria presentó sus propuestas en la previa de la inauguración oficial de la 138ª Exposición Rural de Palermo, con el fin de impulsar la competitividad agropecuaria.

A su llegada al predio, la ex ministra de Seguridad destacó la relevancia económica del campo para la balanza comercial de la Argentina. "La Rural, como siempre, es el lugar de mayor producción de dólares del país, algo que aporta muchísimo a nuestra Nación", afirmó.

Como solución a los problemas del sector, la senadora oficialista exigió frenar las tomas de terrenos a través del Congreso. "Queremos una ley de propiedad privada que garantice que vaya contra las usurpaciones, que son permanentes tanto en territorios agrícolas como en territorios urbanos, que realmente permita que el valor de la tierra sea razonable, como en cualquier parte del mundo", sostuvo.

En esa línea, responsabilizó a gestiones anteriores por la desvalorización inmobiliaria y cuestionó normativas pasadas. "Desde la ley de Máximo Kirchner hemos perdido un 233% del valor de nuestra tierra. Lo queremos recuperar porque la tierra tiene que valer más de lo que vale. Esa ley fue un verdadero desastre", sentenció. Acto seguido, comparó: "En el mismo momento una hectárea valía lo mismo en la zona núcleo argentina que en Ontario. Hoy nosotros aumentamos el valor apenas un 25%, mientras ellos crecieron un 250%. Con esta ley nuestro valor va a avanzar".

Vamos el campo argentino, que produce, trabaja y empuja al país todos los días.



Ahí está la fuerza de una Nación que no se rinde y siempre sale adelante.



¡Vamos Argentina! pic.twitter.com/Cdky569Ss0 — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) July 26, 2026 Patricia Bullrich: "Vamos a cuidar las fronteras" La senadora asoció el desarrollo productivo a una mayor apertura comercial bajo un estricto resguardo territorial contra el crimen organizado. "Vamos a cuidar las fronteras, vamos a cuidar todo el territorio fronterizo porque siempre ahí hay riesgo de narcotráfico y de organizaciones criminales. Esa va a ser la tónica de lo que vamos a votar: libre comercio, pero cuidado en las fronteras para protegernos de las organizaciones narcocriminales", expresó.