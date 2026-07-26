A qué hora juega Boca vs. Deportivo Riestra, por el Torneo Clausura 2026: formaciones y cómo verlo en vivo

El equipo de Rodolfo Arruabarrena visitará por primera vez el estadio Guillermo Laza desde el ascenso del Malevo y quiere aprovechar el envión anímico tras la victoria ante O'Higgins por Copa Sudamericana.

Boca visita a Riestra por la primera fecha del Torneo Clausura 2026 en el estadio Guillermo Laza, desde las 19.30. El partido estará bajo el arbitraje de Hernán Mastrángelo.

Cuándo juegan Boca vs. Deportivo Riestra, por el Torneo Clausura 2026: cómo ver en vivo por TV y streaming

La jornada tendrá un tinte histórico, ya que significará la primera visita oficial del Xeneize al reducto del Malevo desde su ascenso a Primera División.

Boca llega envalentonado tras un arranque perfecto en el segundo ciclo de Rodolfo Arruabarrena, tras eliminar a Sarmiento en Copa Argentina y haber derrotado a O'Higgins en la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana.

Con el objetivo firme de pelear el campeonato y meterse entre los tres primeros de la tabla anual para asegurar la clasificación a la Libertadores 2027, el equipo actualmente marcha cuarto con 30 puntos, a cuatro del líder Independiente Rivadavia.

De cara a este debut por el torneo local, el Vasco planea cuatro modificaciones por desgaste físico: Malcom Braida ingresará por Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo por Nicolás Figal, Santiago Ascacíbar por Leandro Paredes, mientras que Alan Velasco ocupará el lugar de Sebastián Villa . La gran sorpresa de la nómina es la primera convocatoria del juvenil Facundo "Jagger" Herrera.

El DT le dará descanso a Paredes

Por el lado de Deportivo Riestra, la prioridad pasa por dar vuelta la página tras un flojo primer semestre que provocó la salida del DT Gustavo Benítez. Ahora, bajo la conducción de Guillermo Duró, el Malevo viene de meter un batazo al eliminar a San Lorenzo por penales en la Copa Argentina.

El mercado de pases trajo la destacada vuelta de Milton Céliz tras su paso por el Barcelona de Ecuador, además de los arribos de Carlos Quintana, Marino Arzamendia, Ignacio Gariglio, Braian Sánchez y Thiago Lauro, aunque sufrieron la partida de su goleador Jonathan Herrera a Sarmiento de Junín.

Horario y dónde ver Deportivo Riestra vs. Boca

El partido comenzará a las 19.30 y podrá verse a través de la pantalla de ESPN Premium.

Deportivo Riestra. vs Boca: formaciones

Riestra: Ignacio Arce; Mariano Bracamonte, Eric Tovo, Carlos Quintana, Ignacio Gariglio, Rodrigo Gallo; Milton Céliz, Thiago Lauro, Nicolás Watson; Gonzalo Flores y Nicolás Banegas. DT: Guillermo Duró.

Boca: Álvaro Montero; Malcom Braida, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Leonel Flores, Tomás Aranda, Alan Velasco; Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.