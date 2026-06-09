Mundial 2026: Ulises Bueno presentó la canción oficial para alentar a la Selección argentina

El cantante cordobés estrenó el tema, dedicado al equipo que defenderá el título logrado en Qatar 2022.

"Gracias por la magia, la pasión y la garra", empieza cantando Ulises Bueno en Scaloneta Mundial.

El cantante cordobés Ulises Bueno presentó la canción oficial de la AFA para alentar a la Selección argentina en el Mundial 2026 . A través de las redes sociales se conoció el tema, llamado “Scaloneta Mundial”.

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“Una canción para alentar a nuestra Selección y soñar juntos una vez más”, publicó el artista en sus redes sociales para presentar oficialmente al conjunto nacional que va en busca de la cuarta estrella y agregó: “¡¡¡Que alegría acompañarlos en este nuevo sueño!!!”.

El tema fue presentado en todas las plataformas digitales y cuenta con el respaldo de la Asociación del Fútbol Argentino con la intención de convertirse en “el nuevo himno” para acompañar al actual campeón del mundo durante la cita mundialista que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá .

El clip cuenta con diferentes imágenes, entre ellos, a Bueno cantando dicha canción en el Obelisco luciendo la camiseta albiceleste y alterna con imágenes de los hinchas en el mismo lugar cuando la Selección arribó al país luego de haber obtenido el título en Qatar 2022 y fotografías del equipo en la final, entrenamientos y la hinchada en diferentes oportunidades alentando a los jugadores.

Embed - Ulises Bueno on Instagram: "Una canción para alentar a nuestra @afaseleccion y soñar juntos una vez más. Scaloneta Mundial YA DISPONIBLE en mi canal de YouTube "

Letra completa de Scaloneta Mundial de Ulises Bueno

Gracias por la magia, la pasión y la garra.

Que hoy sea una fiesta, que el arco se abra.

Que suene Argentina sin parar de cantar hasta que el cielo nos vuelva a escuchar.

Donde sea que juegues, ahí vamo’ a estar.

Ya copamos la tribuna, copamos el lugar.

Siempre haciendo de local como mande el capitán.

Scaloneta mundial, hoy te vinimo’ a alentar.

Esta es la banda de verdad de la Selección nacional.

Scaloneta mundial, no paramos de cantar.

Somos Argentina, no lo entenderías.

Para ser campeón hay que alentar.

Un león en la cancha mirando al cielo. Le pide al Diego que empuje este sueño.

Baja a nosotras escucha gritar que en cada partido el alma vamos a dejar.

Para tatuarle en el pecho otra vez, para que el mundo nos vuelva a ver.

Haciendo historia, dejando la piel, jugando siempre por la camiseta con fe.