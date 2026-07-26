Nahir Galarza pidió la revisión de su condena a prisión perpetua por el crimen de Fernando Pastorizzo La joven, que fue condenada en 2018 por el asesinato de su pareja en Entre Ríos, presentó dos argumentos para que la Justicia analice el fallo. Por Agregar C5N en









Nahir Galarza fue condenada por la Justicia.

Nahir Galarza, la joven condenada a prisión perpetua en 2018 por el asesinato de su pareja, Fernando Pastorizzo, pidió ante la Justicia que se revise la pena ya que cuestionó una prueba durante la investigación y la comprensión de los jueces durante el proceso.

El abogado de Galarza, Eduardo Gerard, presentó un documento ante la Sala Penal N°1 del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos en el que criticó el desempeño de Gabriela Laiño como perito de la Policía local después de que estudiara el teléfono celular de la joven que luego fue condenada. Según consignó UNO, el trabajo de la licenciada en Bromatología comprobó una relación amorosa con la víctima durante el proceso y llevó a que la causa sea caratulada como homicidio agravado por el vínculo.

En tal sentido, el letrado advirtió que la Justicia determinó la máxima pena pese a que ambos no tenían un proyecto de vida en común, por lo que cuestionó que el Tribunal haya entendido la existencia de una pareja. Además, remarcó que el juicio no fue desarrollado con perspectiva de género.

Nahir Galarza y Fernando Pastorizzo. Durante la investigación se constató que Galarza y Pastorizzo circulaban en un ciclomotor conducido por la víctima, cuando la condenada extrajo de entre sus prendas un arma de fuego tipo pistola calibre 9mm y disparó contra su pareja por la espalda, que cayó al piso.

En esa posición, y ya de frente, efectuó un segundo disparo "con claras intenciones de menoscabar la vida de Pastorizzo porque dichas balas tuvieron orificio de entrada y de salida produciendo una lesión bronco-pulmonar derecha, produciéndole el deceso momentos después", marcó una resolución de la Corte Suprema.

En 2018 la Cámara de Casación Penal de Entre Ríos decidió que la joven fuese trasladada a una cárcel común de mujeres en Paraná para su resguardo. El 3 de julio de 2019, la Cámara de Casación de Concordia, Entre Ríos, confirmó la condena, por lo que la defensa apeló esa decisión y el 4 de marzo de 2020 la Sala primera en lo Penal del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Entre Ríos no hizo lugar al planteo.