Ducatenzeiler sobre las teorías conspirativas del Mundial: "Los jugadores mandaron mensajes encriptados" juEl exdirigente de Independiente dio su particular versión sobre la final del Mundial 2026 y las posturas de parte del periodismo contra la AFA. Por Agregar C5N en









Duka sobre la Scaloneta: "Estos jugadores son sagrados". C5N

Andrés Ducatenzeiler se metió otra vez en la polémica con las teorías conspirativas sobre la final del Mundial 2026, ya que para él hubo algo raro que con el tiempo se sabrá: "Los jugadores mandaron mensajes encriptados".

El exdirigente deportivo estuvo en el piso de TVR, en C5N, con la conducción de Juan Di Natale y Carolina Papaleo, y se mostró muy "afectado" por el ataque a la Selección argentina, a Carlos "Chiqui" Tapia, titular de AFA, y al fútbol nacional: "Me afecta porque vengo peleando contra esto hace muchos años".

Después apuntó directo a algunos periodistas, y recodó que "Milei les dijo, ensobrados y mentirosos... Yo prefiero un comunicador que no me guste, que sea de una ideología que no comparto, pero que me diga la verdad. Y no todo esto. Es siniestro", subrayó visiblemente quebrado.

El conductor defendió el trabajo de la AFA y reveló los intereses que hay detrás de la campaña sucia contra la asociación de fútbol nacional: "La idea es voltear a la AFA, que es la única que funciona bien. Ese es el objetivo. No es desinformar, porque yo puedo decir ahora boludeces y desinformó, pero no tengo un plan para vaciar un país".

Ante la pregunta si "¿también nos estarían mintiendo los jugadores de la selección?", quienes afirman que les ganaron bien, el fanático de Independiente aclaró: "No, los jugadores fueron honestos más que nadie, porque nos mandaron mensajes encriptados".