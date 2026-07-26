Ducatenzeiler sobre las teorías conspirativas del Mundial: "Los jugadores mandaron mensajes encriptados"

Andrés Ducatenzeiler se metió otra vez en la polémica con las teorías conspirativas sobre la final del Mundial 2026, ya que para él hubo algo raro que con el tiempo se sabrá: "Los jugadores mandaron mensajes encriptados".
juEl exdirigente de Independiente dio su particular versión sobre la final del Mundial 2026 y las posturas de parte del periodismo contra la AFA.
Andrés Ducatenzeiler se metió otra vez en la polémica con las teorías conspirativas sobre la final del Mundial 2026, ya que para él hubo algo raro que con el tiempo se sabrá: "Los jugadores mandaron mensajes encriptados".
El exdirigente deportivo estuvo en el piso de TVR, en C5N, con la conducción de Juan Di Natale y Carolina Papaleo, y se mostró muy "afectado" por el ataque a la Selección argentina, a Carlos "Chiqui" Tapia, titular de AFA, y al fútbol nacional: "Me afecta porque vengo peleando contra esto hace muchos años".
Después apuntó directo a algunos periodistas, y recodó que "Milei les dijo, ensobrados y mentirosos... Yo prefiero un comunicador que no me guste, que sea de una ideología que no comparto, pero que me diga la verdad. Y no todo esto. Es siniestro", subrayó visiblemente quebrado.
El conductor defendió el trabajo de la AFA y reveló los intereses que hay detrás de la campaña sucia contra la asociación de fútbol nacional: "La idea es voltear a la AFA, que es la única que funciona bien. Ese es el objetivo. No es desinformar, porque yo puedo decir ahora boludeces y desinformó, pero no tengo un plan para vaciar un país".
Ante la pregunta si "¿también nos estarían mintiendo los jugadores de la selección?", quienes afirman que les ganaron bien, el fanático de Independiente aclaró: "No, los jugadores fueron honestos más que nadie, porque nos mandaron mensajes encriptados".
Duka resaltó que "no existe en un mundial que los dos centrales pidan salir por lesiones. No existe en la historia del mundial". Y para reafirmar su hipótesis disparó: "Maradona habló 20 años después". El comentarista aludió a los dichos del extitular de AFA Julio Grondona al Diez en la previa de la final del Mundial de Italia 1990 contra Alemania: "Hasta acá llegamos".
Duka distinguió en TVR el papel de los integrantes de la Scaloneta: "Estos jugadores son sagrados. Hay que hacerle un homenaje todos los días porque revolucionaron el mundo. Por eso el mundo, el mundo ultracapitalista, salvaje, colonizador, imperialista,los hizo mierda. Y no me lo va a negar nadie, porque tengo 55 años de fútbol. Y sé exactamente cuando un jugador te manda un mensaje encriptado", resumió en TVR.