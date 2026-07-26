26 de julio de 2026 Inicio
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Nicolás Pino volvió a reclamarle a Javier Milei el fin de las retenciones: "Por ley y para siempre"

Ante la presencia del Presidente, el titular de la Sociedad Rural Argentina insistió con la eliminación de los impuestos al campo. "Deben dejar de existir", sentenció.

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Nicolás Pino

Nicolás Pino, en inauguración la 138º exposición de La Rural: "Las retenciones deben dejar de existir"

El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, volvió a reclamarle al Gobierno de Javier Milei la eliminación definitiva de las retenciones durante el acto de apertura de la 138ª Exposición Rural de Palermo, que contó con la presencia del mandatario y de los principales funcionarios y legisladores de su administración.

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En un discurso en el que combinó reconocimientos a las medidas impulsadas por el Gobierno con nuevos pedidos para el sector, Pino fue contundente al referirse a los derechos de exportación. “Está demostrado, como venimos diciendo en reiteradas ocasiones, en coincidencia con el Presidente: las retenciones deben dejar de existir, por ley y para siempre”, afirmó.

El titular de la Rural señaló que desde 2002 el campo fue sometido, según sus palabras, a un “régimen confiscatorio” y sostuvo que en ese período ingresaron al Estado 215.000 millones de dólares en concepto de retenciones. Al mismo tiempo, destacó que durante la actual gestión presidencial disminuyó ese monto y valoró las rebajas y supresiones aplicadas por el Gobierno.

“Confíen en el campo. El campo nunca los va a dejar de a pie”, sostuvo Pino, quien destacó el crecimiento del diálogo entre la entidad y la administración libertaria. Según explicó, los funcionarios escuchan y tienen en cuenta las propuestas del sector, mientras que la actividad agropecuaria mostró una recuperación.

En ese sentido, remarcó que la producción agrícola alcanzó un valor de 40.000 millones de dólares, la ganadería aportó 34.000 millones y las producciones regionales otros 11.500 millones. En total, afirmó que las cadenas productivas del campo generaron más de 83.000 millones de dólares para la economía nacional. “Cuando el campo crece, crecen también la industria y el comercio”, señaló Pino.

El capo reclamó menos impuestos y más infraestructura

Otro de los principales reclamos estuvo dirigido a la presión tributaria. Pino pidió que se reduzcan los impuestos y que los recursos recaudados se traduzcan en obras y servicios públicos. “La baja de impuestos no es sólo un hecho de justicia para los productores. Cuando los impuestos bajan, la producción aumenta, y esto beneficia a toda la población”, afirmó.

También cuestionó el estado de la infraestructura vial y de comunicaciones, al que señaló como una de las causas del denominado “costo argentino”. El reclamo incluyó obras las vías ferroviarias, los puertos y, especialmente, los caminos rurales.

“Mejorar los caminos rurales es inversión, no gasto”, sostuvo el dirigente, quien remarcó que esas vías son fundamentales tanto para trasladar la producción como para garantizar el acceso de las familias rurales a las escuelas y los centros de salud.

Pino planteó además que, sin retenciones, los productores podrán aumentar las inversiones en maquinaria, riego, energías renovables, almacenamiento, genética y digitalización. A su vez, reclamó líneas de crédito de largo plazo y con tasas compatibles con las inversiones productivas. “Un crédito que no se puede pagar no es un crédito: es una quiebra asegurada”, advirtió.

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