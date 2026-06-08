En Vivo
8 de junio de 2026 Inicio

Lionel Scaloni definió si Lionel Messi jugará en la Selección argentina contra Islandia

El entrenador de la albiceleste expuso la situación del astro de cara al encuentro que se jugará este martes. Se tratará del último amistoso previo al Mundial 2026.

Por
Lionel Scaloni junto a Lionel Messi.

Lionel Scaloni junto a Lionel Messi.

Getty Images

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, confirmó que el astro Lionel Messi jugará el partido amistoso contra Islandia este martes a las 22 en el estadio Kyle Field en la previa del Mundial 2026, aunque no definió si será titular o ingresará desde el banco de suplentes. Además, se refirió al estado físico del resto de los futbolistas y afirmó que "la mayoría ya tiene el alta".

El entrenador, de 48 años, dejó algunas certezas tras la conferencia.
Te puede interesar:

Scaloni, tajante con los jugadores: "Si alguno no da la disponibilidad mínima, se quedará afuera"

En una conferencia de prensa, Scaloni expuso que Messi volverá a las canchas, después de ser reemplazado durante el triunfo 6-4 de Inter Miami sobre Philadelphia Union por la MLS: "Va a jugar, lo que no sé es cuántos minutos. Tengo que hablar con él en el entrenamiento de hoy. Veremos a ver cuántos minutos para no tener ningún tipo de riesgos". El capitán se sumó a la par del grupo luego de recuperarse de una sobrecarga en el isquiotibial izquierdo.

Embed

En tal sentido, hizo alusión al delantero Julián Álvarez debido al dolor que tiene en su tobillo izquierdo, aunque destacó una mejoría: "Juli está bien. Es más una cuestión de que se recupere al 100%. Es una molestia que tiene en el tobillo y que se le está yendo poco a poco. Esperamos que se le vaya completamente y no queremos arriesgarlo".

También manifestó que el mediocampista Leandro Paredes se sumaría a los entrenamientos con el plantel y remarcó que varios jugadores ya se repusieron: "En el caso de Leandro, creo que en unos días ya seguramente se pueda reintegrar al grupo. Lo de él fue muscular y entonces es un poco más delicado que lo de Juli, pero en principio vienen bien y casi seguro que al final de la semana estarían todos entrenando con el grupo. Montiel, Molina y Nico Paz están disponibles. Hoy puedo asegurar que los chicos están bien, la mayoría ya tiene el alta".

La lesión de Lionel Messi con Inter Miami que complicó a la Selección argentina

Inter Miami publicó el parte médico de Lionel Messi, quien encendió las alarmas en la Selección argentina tras abandonar el campo de juego por una molestia física durante la victoria 6-4 sobre Philadelphia Union en mayo, y expuso que el astro sufrió una "sobrecarga asociada a fatiga muscular en el isquiotibial izquierdo".

En un comunicado, las Garzas recordaron que el astro se había retirado rumbo a los vestuarios del Nu Stadium: "El Inter Miami CF ha facilitado una actualización sobre la lesión de Leo Messi, presentada por Baptist Health. El capitán del Inter Miami CF tuvo que abandonar el terreno de juego ayer, domingo 24 de mayo, durante el partido contra el Philadelphia Union, debido a molestias físicas".

En tal sentido, confirmaron el inconveniente físico: "Tras someterse a nuevas pruebas médicas este lunes, el diagnóstico inicial indica una sobrecarga asociada a fatiga muscular en el isquiotibial izquierdo".

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El DT no dudó en lamentar la partido de Carlos Alberto Solari.

El mensaje de Scaloni por la muerte del Indio Solari: "Para Argentina es una pérdida importante"

Los jugadores se preparan para la competencia.

Mundial 2026: la Selección argentina ya está en Texas y se prepara para el amistoso ante Honduras

La Selección argentina se prepara para el Mundial 2026.

A días del Mundial 2026, Argentina volvió al primer puesto del ranking FIFA

Las redes sociales de la Scaloneta sorprendieron con un nuevo video.

El nuevo video de la Selección argentina que emocionó a los hinchas y se volvió viral

Lionel Messi junto a Lionel Scaloni.

Messi hizo una desopilante imitación de Scaloni y se volvió viral

Lionel Scaloni prepara a la Selección argentina para el Mundial 2026.

Selección argentina: Lionel Scaloni armó un equipo para enfrentar a Honduras y hay varias sorpresas

últimas noticias

Oriana Sabatini en OLGA.

Oriana Sabatini respondió a las críticas por cómo habla de su embarazo y reveló: "Me desperté llorando de dolor"

Hace 28 minutos
Agostina Vega tenía 14 años.

Caso Agostina Vega: el abogado de la madre afirmó que hallaron dos ADN bajo las uñas de la adolescente

Hace 46 minutos
Berni junto a Massa en un acto en 2022.

Sergio Berni elogió a Sergio Massa y deseó su regreso a la actividad política: "Ojalá lo podamos ver como candidato"

Hace 1 hora
play
Soledad Andreani le prestó su Ford Ka a Claudio Barrelier.

Caso Agostina Vega: detuvieron a la dueña del Ford Ka en el que transportaron el cuerpo de la adolescente

Hace 2 horas
Skay Beilinson junto al Indio Solari en los 90.

Skay volvió a rendirle homenaje al Indio con una histórica frase de Juan Román Riquelme

Hace 2 horas