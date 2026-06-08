Lionel Scaloni definió si Lionel Messi jugará en la Selección argentina contra Islandia El entrenador de la albiceleste expuso la situación del astro de cara al encuentro que se jugará este martes. Se tratará del último amistoso previo al Mundial 2026. Por Agregar C5N en









Lionel Scaloni junto a Lionel Messi. Getty Images

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, confirmó que el astro Lionel Messi jugará el partido amistoso contra Islandia este martes a las 22 en el estadio Kyle Field en la previa del Mundial 2026, aunque no definió si será titular o ingresará desde el banco de suplentes. Además, se refirió al estado físico del resto de los futbolistas y afirmó que "la mayoría ya tiene el alta".

En una conferencia de prensa, Scaloni expuso que Messi volverá a las canchas, después de ser reemplazado durante el triunfo 6-4 de Inter Miami sobre Philadelphia Union por la MLS: "Va a jugar, lo que no sé es cuántos minutos. Tengo que hablar con él en el entrenamiento de hoy. Veremos a ver cuántos minutos para no tener ningún tipo de riesgos". El capitán se sumó a la par del grupo luego de recuperarse de una sobrecarga en el isquiotibial izquierdo.

Embed "VA A JUGAR, LO QUE NO SÉ TODAVÍA ES CUANTOS MINUTOS. TENGO QUE HABLAR CON ÉL"



Scaloni confirmó en conferencia de prensa que MESSI jugará ante Islandia... ¡es oficial, vuelve el Capitán!



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En tal sentido, hizo alusión al delantero Julián Álvarez debido al dolor que tiene en su tobillo izquierdo, aunque destacó una mejoría: "Juli está bien. Es más una cuestión de que se recupere al 100%. Es una molestia que tiene en el tobillo y que se le está yendo poco a poco. Esperamos que se le vaya completamente y no queremos arriesgarlo".

También manifestó que el mediocampista Leandro Paredes se sumaría a los entrenamientos con el plantel y remarcó que varios jugadores ya se repusieron: "En el caso de Leandro, creo que en unos días ya seguramente se pueda reintegrar al grupo. Lo de él fue muscular y entonces es un poco más delicado que lo de Juli, pero en principio vienen bien y casi seguro que al final de la semana estarían todos entrenando con el grupo. Montiel, Molina y Nico Paz están disponibles. Hoy puedo asegurar que los chicos están bien, la mayoría ya tiene el alta".