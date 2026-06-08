Lionel Scaloni definió si Lionel Messi jugará en la Selección argentina contra Islandia

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, confirmó que el astro Lionel Messi jugará el partido amistoso contra Islandia este martes a las 22 en el estadio Kyle Field en la previa del Mundial 2026, aunque no definió si será titular o ingresará desde el banco de suplentes. Además, se refirió al estado físico del resto de los futbolistas y afirmó que "la mayoría ya tiene el alta".
En una conferencia de prensa, Scaloni expuso que Messi volverá a las canchas, después de ser reemplazado durante el triunfo 6-4 de Inter Miami sobre Philadelphia Union por la MLS: "Va a jugar, lo que no sé es cuántos minutos. Tengo que hablar con él en el entrenamiento de hoy. Veremos a ver cuántos minutos para no tener ningún tipo de riesgos". El capitán se sumó a la par del grupo luego de recuperarse de una sobrecarga en el isquiotibial izquierdo.
En tal sentido, hizo alusión al delantero Julián Álvarez debido al dolor que tiene en su tobillo izquierdo, aunque destacó una mejoría: "Juli está bien. Es más una cuestión de que se recupere al 100%. Es una molestia que tiene en el tobillo y que se le está yendo poco a poco. Esperamos que se le vaya completamente y no queremos arriesgarlo".
También manifestó que el mediocampista Leandro Paredes se sumaría a los entrenamientos con el plantel y remarcó que varios jugadores ya se repusieron: "En el caso de Leandro, creo que en unos días ya seguramente se pueda reintegrar al grupo. Lo de él fue muscular y entonces es un poco más delicado que lo de Juli, pero en principio vienen bien y casi seguro que al final de la semana estarían todos entrenando con el grupo. Montiel, Molina y Nico Paz están disponibles. Hoy puedo asegurar que los chicos están bien, la mayoría ya tiene el alta".
La lesión de Lionel Messi con Inter Miami que complicó a la Selección argentina
Inter Miami publicó el parte médico de Lionel Messi, quien encendió las alarmas en la Selección argentina tras abandonar el campo de juego por una molestia física durante la victoria 6-4 sobre Philadelphia Union en mayo, y expuso que el astro sufrió una "sobrecarga asociada a fatiga muscular en el isquiotibial izquierdo".
En un comunicado, las Garzas recordaron que el astro se había retirado rumbo a los vestuarios del Nu Stadium: "El Inter Miami CF ha facilitado una actualización sobre la lesión de Leo Messi, presentada por Baptist Health. El capitán del Inter Miami CF tuvo que abandonar el terreno de juego ayer, domingo 24 de mayo, durante el partido contra el Philadelphia Union, debido a molestias físicas".
En tal sentido, confirmaron el inconveniente físico: "Tras someterse a nuevas pruebas médicas este lunes, el diagnóstico inicial indica una sobrecarga asociada a fatiga muscular en el isquiotibial izquierdo".