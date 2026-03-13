Pedro Rosemblat dio detalles de la boda con Lali Espósito: a quién no quieren en la fiesta

El periodista se mostró feliz por la noticia de finalmente casarse con la estrella pop: "Es una situación obviamente novedosa, nunca lo hice, ella tampoco. Así que allá vamos".

A más de dos años de haber comenzado su relación, Lali Espósito y Pedro Rosemblat sorprendieron a sus seguidores al anunciar en redes sociales que se comprometieron y planean dar el sí. Aunque ya contaron a quién no quieren que forme parte de la celebración.

Desde entonces, la pareja mantuvo un perfil bajo respecto de los detalles del casamiento, pero fue Rosemblat se mostró entusiasmado por la nueva etapa junto a la cantante y actriz, aunque reconoció que ambos viven la situación con cierta sorpresa.

“Estoy contento. Es una situación obviamente novedosa, nunca lo hice y ella tampoco. Así que vamos con esa mezcla de sorpresa que genera lo desconocido”, expresó.

Consultado sobre cómo fue la propuesta de casamiento y quién tomó la iniciativa, el periodista prefirió mantener ese momento en la intimidad. “Es imposible que yo te lo cuente. Es algo íntimo que me da vergüenza y pudor” , respondió entre risas.

Rosemblat también reflexionó sobre la exposición pública que rodea a la pareja y destacó que gran parte del interés está puesto en la artista. “Hay una parte que es pública, que es la que contamos, sobre todo la que cuenta ella. Lo que más le interesa a la gente es el casamiento de Lali”, comentó en diálogo con América.

Respecto de la organización del evento, el conductor ya puso fecha y adelantó que la idea es concretarlo durante este año, aunque todavía resta definir algunos aspectos. “Este año nos vamos a casar, espero que sea este año, si conseguimos fechas y nos ponemos de acuerdo”, señaló.

Al ser consultado sobre si la boda será un evento multitudinario o más reservado, Rosemblat dejó en claro que prefiere que sea algo íntimo y sin cobertura mediática. “¿Invitar a la prensa para que cubra? No, espero que no”, respondió.

Por último, el conductor de Gelatina también habló sobre la posibilidad de ser papás. “Un paso, otro paso. No lo sé. Hoy estamos en esta. Después, quién sabe”, concluyó.

Cómo anunciaron su compromiso Lali Espósito y Pedro Rosemblat

La estrella del Pop argentino anunció su boda en su cuenta oficial de Instagram con el periodista y compartió las fotos del anillo de compromiso.

En cuestión de pocos minutos, el posteo de la cantante se llenó de likes y mensajes de cariño de sus fanáticos y colegas que celebraron la felicidad de la pareja. Todavía quedan algunos desconfiados a pesar de las contundentes fotos que demuestran la unión y creen que se trata de una broma de Lali para generar revuelo en redes.

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El pedido matrimonio de Pedro a Lali llegó en las playas de Brasil, donde la pareja acaba de regresar tras unos días de vacaciones juntos. El destino que eligieron los enamorados para vivir su idilio fueron las playas paradisíacas de Ubatuba, al norte de San Pablo.

La artista y el periodista están juntos desde finales de 2023. Sin embargo, luego de meses de rumores y versiones, la confirmación oficial de su noviazgo llegó en febrero de 2024, a través de un posteo en redes con fotos de sus vacaciones en Uruguay. Ahora, nuevamente relajados y en la playa suman un nuevo capítulo a su historia, con anillo de bodas incluido.

Qué significa el anillo que Pedro Rosemblat le dio a Lali Espósito

La joya contiene dos diamantes y su estilo es conocido como toi et moi, una expresión francesa que en español significa "tú y yo". Este tipo de diseño se volvió viral cuando la cantante Ariana Grande se comprometió. Su historia se remonta a cientos de años atrás, ya que fue popularizado por Napoleón Bonaparte y Josefina de Beauharnais en 1796, mientras que también el expresidente de Estados Unidos John F. Kennedy le entregó una pieza a Jackie Kennedy.