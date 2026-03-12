Con una chicana al jefe de Gabinete, la cantante le respondió a una fan que le pedía detalles sobre los conciertos de junio en el Monumental. "Serán inolvidables", prometió.

Lali Espósito le respondió a una fan que le pidió que "cuente algo" sobre sus conciertos programados para el 6 y el 7 de junio en el estadio Monumental y, entre risas, deslizó un chiste con una referencia al jefe de Gabinete, Manuel Adorni: "Nos estamos deslomando" .

"Serán shows inolvidables", prometió la cantante en X junto al emoji de un corazón blanco. En apenas horas juntó 30.000 me gusta en su publicación. "Bueno, sí, ¿y el spoiler, nenita?", le respondió la fan . Además, los comentarios se llenaron de memes de "Adorni deslomado".

Adorni había justificado que su esposa Bettina Angeletti viaje con la comitiva oficial a Estados Unidos pese a no trabajar en el Gobierno por la intensidad de su labor en Nueva York durante la Argentina Week.

“Vengo a deslomarme una semana o cinco días y quería que mi esposa me acompañe porque es mi compañera de vida. No le sacamos un peso al Estado”, había explicado el funcionario pese a firmar en febrero de este año Decisión Administrativa 9/2026 que limitaba la cantidad de personas por viaje oficial.

La Decisión Administrativa 9/2026 , publicada el pasado 26 de febrero en el Boletín Oficial, establece que "limítense las comitivas oficiales que integren los traslados por misiones o comisiones al exterior de carácter oficial, cualquiera fuera la fuente de financiamiento del gasto, a un máximo de un funcionario o una Autoridad por cada evento o actividad internacional reconocido e impostergable para los intereses del Estado Nacional" .

También refiere que "ante la exigencia excepcional de ampliación de la comitiva, la autoridad requirente deberá justificarlo expresamente, mencionando los motivos que fundamentan la presencia de cada integrante adicional". En el caso de Angeletti, el motivo sería simplemente que Adorni, en sus propias palabras, "venía a trabajar intensamente varios días a Estados Unidos y quería que [mi esposa] me acompañe".

Según el texto, "corresponde al Jefe de Gabinete de Ministros, a los Ministros, a los Secretarios de la Presidencia de la Nación y a los titulares de organismos descentralizados aprobar los traslados en misión y comisión al exterior de carácter oficial".

Por otro lado, según se detalla en el Decreto 712/2024, firmado por Milei, "las aeronaves públicas no podrán ser utilizadas para realizar ninguna actividad aérea distinta de aquella que hace a su condición jurídica esencial al servicio del poder público", al tiempo que queda prohibida "su utilización en cualquier actividad aérea que, por su condición, pueda ser considerada propia de una aeronave privada".