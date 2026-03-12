IR A
IR A

Qué tuiteó Lali Espósito sobre los shows en River y los viajes de Manuel Adorni

Con una chicana al jefe de Gabinete, la cantante le respondió a una fan que le pedía detalles sobre los conciertos de junio en el Monumental. "Serán inolvidables", prometió.

Lali Espósito.

Lali Espósito.

Lali Espósito le respondió a una fan que le pidió que "cuente algo" sobre sus conciertos programados para el 6 y el 7 de junio en el estadio Monumental y, entre risas, deslizó un chiste con una referencia al jefe de Gabinete, Manuel Adorni: "Nos estamos deslomando".

Lali advirtió que la celebración será fiel a su estilo y que hay cosas que quedarán en su intimidad.
Te puede interesar:

Lali rompió el silencio sobre su boda con Pedro Rosemblat: "Hay fecha"

"Serán shows inolvidables", prometió la cantante en X junto al emoji de un corazón blanco. En apenas horas juntó 30.000 me gusta en su publicación. "Bueno, sí, ¿y el spoiler, nenita?", le respondió la fan. Además, los comentarios se llenaron de memes de "Adorni deslomado".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/lalioficial/status/2032123427964817506?s=20&partner=&hide_thread=false

Adorni había justificado que su esposa Bettina Angeletti viaje con la comitiva oficial a Estados Unidos pese a no trabajar en el Gobierno por la intensidad de su labor en Nueva York durante la Argentina Week.

“Vengo a deslomarme una semana o cinco días y quería que mi esposa me acompañe porque es mi compañera de vida. No le sacamos un peso al Estado”, había explicado el funcionario pese a firmar en febrero de este año Decisión Administrativa 9/2026 que limitaba la cantidad de personas por viaje oficial.

Qué dice la norma sobre viajes oficiales al exterior que fue firmada por Manuel Adorni

La Decisión Administrativa 9/2026, publicada el pasado 26 de febrero en el Boletín Oficial, establece que "limítense las comitivas oficiales que integren los traslados por misiones o comisiones al exterior de carácter oficial, cualquiera fuera la fuente de financiamiento del gasto, a un máximo de un funcionario o una Autoridad por cada evento o actividad internacional reconocido e impostergable para los intereses del Estado Nacional".

También refiere que "ante la exigencia excepcional de ampliación de la comitiva, la autoridad requirente deberá justificarlo expresamente, mencionando los motivos que fundamentan la presencia de cada integrante adicional". En el caso de Angeletti, el motivo sería simplemente que Adorni, en sus propias palabras, "venía a trabajar intensamente varios días a Estados Unidos y quería que [mi esposa] me acompañe".

Según el texto, "corresponde al Jefe de Gabinete de Ministros, a los Ministros, a los Secretarios de la Presidencia de la Nación y a los titulares de organismos descentralizados aprobar los traslados en misión y comisión al exterior de carácter oficial".

Por otro lado, según se detalla en el Decreto 712/2024, firmado por Milei, "las aeronaves públicas no podrán ser utilizadas para realizar ninguna actividad aérea distinta de aquella que hace a su condición jurídica esencial al servicio del poder público", al tiempo que queda prohibida "su utilización en cualquier actividad aérea que, por su condición, pueda ser considerada propia de una aeronave privada".

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Lali Espósito y Pedro Rosemblat.

Lali visitó Gelatina y mostró el anillo de compromiso con Pedro Rosemblat

Trenes y colectivos tendrán un horario especial de madrugada para garantizar una vuelta segura.

Lollapalooza Argentina 2026: cómo llegar, servicios especiales de transporte y accesos al Hipódromo

La nueva pareja de Jacob Elordi.

¿De nuevo en pareja? Con quienes estuvo Jacob Elordi y cual es la ex con la que estaría saliendo

Luciano Castro tiene decidido retomar las grabaciones de una serie de Sebastián Ortega

¿Nueva vida? Le dieron el alta a Luciano Castro, pero deberá continuar su rehabilitación

últimas noticias

Lali Espósito.

Qué tuiteó Lali sobre los shows en River y los viajes de Manuel Adorni

Hace 12 minutos
play
La 98 edición de Óscar se celebrará este domingo 15 de marzo con la conducción de Conan O’Brien. 

Premios Oscar 2026: quiénes son los nominados a las principales categorías y qué marcan las tendencias

Hace 13 minutos
play

Detuvieron al Chelo de Grupo Green, acusado de abusar de una reconocida influencer

Hace 18 minutos
La inflación de febrero fue del 2,9%.

En febrero, una familia tipo necesitó casi $1.400.000 para no ser pobre

Hace 21 minutos
Las Flores, La Angelita y Timote celebrarán aniversarios fundacionales y patronales el miércoles 25.

Super fin de semana largo: será feriado el 25 de marzo y extenderá el descanso

Hace 22 minutos