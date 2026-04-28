28 de abril de 2026 Inicio
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Un magnate de la India ofreció salvar a los 80 "hipopótamos de la coca" de Pablo Escobar

El multimillonario Anant Ambani ofreció rescatar a los animales destinados a morir y propuso trasladarlos a Asia. “Son seres vivos y sensibles y, si tenemos la posibilidad de salvarlos mediante una solución segura y humana, tenemos la responsabilidad de intentarlo”, expresó.

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Un magnate de la India ofreció salvar a los 80 hipopótamos de la coca de Pablo Escobar

El multimillonario Anant Ambani ofreció salvar a los 80 "hipopótamos de la coca" de Pablo Escobar y trasladarlos a la India para salvarlos de su fatal destino. El magnate de 31 años propuso alojarlos en su centro de conservación Vantara, donde ya viven otros animales rescatados, y asegura contar con la infraestructura y recursos necesarios. "Son seres vivos y sensibles y, si tenemos la posibilidad de salvarlos mediante una solución segura y humana, tenemos la responsabilidad de intentarlo”, expresó.

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El hijo del hombre más rico de Asia ofreció salvar a los ejemplares introducidos por el reconocido capo narco colombiano a orillas del río Magdalena, la zona en que la que construyó la Hacienda Nápoles, y que el Gobierno planea sacrificar para frenar su proliferación. La iniciativa surge tras la decisión oficial de aplicar “eutanasia” a los ochenta animales, medida adoptada ante el riesgo ambiental y social que representan. De momento, Colombia no ha respondido a la propuesta.

No son fuerzas opuestas”, expresó el magnate indio en relación a la problemática que plantea el Gobierno colombiano y agregó que es posible salvarle la vida a todos: “Vantara cuenta con la experiencia, la infraestructura y la determinación necesarias para respaldar este esfuerzo, en los términos que Colombia exija".

Los hipopótamos de Pablo Escobar

La decisión del presidente Gustavo Petro de sacrificar de manera controlada a parte de los hipopótamos llegó luego de muchos años y después de que ningún país aceptara recibirlos. La ministra de Ambiente, Irene Vélez, explicó que sin esta medida la población podría superar los 500 ejemplares en 2030, generando graves daños a los ecosistemas y afectando especies nativas como el manatí y la tortuga de río. Además, la presencia y agresividad de los animales en zonas cercanas a pueblos y representa un riesgo para las comunidades.

Quién es Anant Ambani

El multimillonario que quiere rescatar a los hipopótamos de Escobar es el hijo del hombre más rico de Asia y protagonista de "la boda del año 2024" a la que asistieron más de mil invitados, entre los que se destacan los magnates Bill Gates y Mark Zuckerberg, e Ivanka Trump, hija del presidente de Estados Unidos. También la cantante barbadense Rihanna brindó un show exclusivo para los recién casados.

En mayo de ese mismo año, también había celebrado una segunda preboda con más de 800 invitados a bordo de un lujoso crucero por el Mediterráneo y en julio se realizó el enlace final lujoso y excéntrico que generó debate sobre las profundas desigualdades económicas en la India.

Su padre, Mukesh Ambani, es el mayor accionista del emporio empresarial Reliance Industries, que se dedica a los negocios en sectores como los textiles, la energía o las telecomunicaciones.

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