Pity Álvarez rompió el silencio y habló de su paso por la cárcel: "Me bajó un poco los humitos"

Tras la presentación de su nuevo tema "Lejos de Ser", el artista de rock brindó detalles de su vida en la prisión, acusado de un homicidio ocurrido en julio de 2018, cuya causa había quedado suspendida por su estado de salud mental.

El exlíder de Viejas Locas e Intoxicados, Cristian "Pity" Álvarez reapareció en una entrevista radial donde habló por primera vez de su paso por la cárcel, acusado de haber asesinado a Cristian Maximiliano Díaz tras una discusión en el barrio Samoré de Villa Lugano, en julio de 2018, y confesó: "Me bajó un poquito los humitos".

El fiscal pidió que se reanude el juicio contra Pity Álvarez por el crimen de su vecino

En diálogo con Urbana Play, la última leyenda del rock nacional presentó su último sencillo, Lejos de ser, junto a un videoclip, y dejó definiciones de su estadía en la cárcel, en una causa que había quedado suspendida por su estado de salud mental. "Estuvo bueno. Me hacía falta, me parece. Capaz que estaba muy, no sé, no me daba cuenta, pero hacía muchas boludeces. Y bueno, acción, reacción, ¿no? Me las mandé y las tuve que pagar", precisó.

El oriundo de Piedrabuena volvió a los escenarios en Córdoba tras siete años y, a menos de un mes de su próximo show en Rosario, su situación judicial se complica. La Justicia pidió que se reanude el proceso penal luego de que nuevos informes médicos indicaran una mejoría en la salud mental del músico.

PITY ÁLVAREZ SOBRE HABER ESTADO PRIVADO DE SU LIBERTAD: —¿Cambió mucho tu vida por estar privado de tu libertad? —Estuvo bueno, me hacía falta. Me bajó un poquito los humitos. No me daba cuenta pero hacía muchas boludeces. Me las mandé y tuve que pagar. pic.twitter.com/tLDsjMUWl7

También se refirió a su decisión de dejar atrás los discos completos. Explicó que hoy la forma de consumir música cambió y ya no acompaña ese formato. “No vamos a grabar discos, ahora se maneja distinto. La gente no tiene tiempo”, afirmó. Además, remarcó que cada vez es más difícil que el público escuche un álbum entero de un mismo artista.

En cuanto a su relación con los fans, admitió que sigue sorprendiéndolo el cariño que recibe. “Siento que la gente me quiere mucho, me llama la atención”, señaló. Sin embargo, fiel a su estilo, cerró con una frase irónica: “Que me digan ‘te arruiné la vida’ lo puedo llegar a creer”. Por lo pronto, se muestra enfocado en esta nueva etapa, con un perfil más bajo y concentrado en la música.

Embed "No sé si la gente ahora se banca escuchar 12 canciones del mismo artista"



— PITY ÁLVAREZ pic.twitter.com/88WxfH58yd — Urbana Play 104.3 FM (@UrbanaPlayFM) April 24, 2026

Escuchá el nuevo tema de Pity Álvarez, titulado Lejos de Ser